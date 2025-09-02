कानपुर: जाम ने छीनी जिंदगी... समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से दो लोगों की मौत

कानपुर में जाम की समस्या से दो मरीजों की अस्पताल जाते वक्त मौत हो गई. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. जहां डीसीपी ऑफिस के सामने ही भयंकर जाम लगा है और ऑटो में बैठा मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है. जिससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक सोमवार को हैलट अस्पताल के आसपास तीन घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा. जिससे दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जो लगभग तीन घंटे तक नहीं खुला. इस अव्यवस्था की वजह से दो मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके और दम तोड़ दिए.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में महाजाम... फंसे सैकड़ों वाहन, मूसलाधार बारिश और जलभराव से लोगों का हाल-बेहाल

पहला मामला सचेंडी क्षेत्र का है. यहां सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग को पुलिस वाहन से हैलट अस्पताल लाया जा रहा था. मगर अस्पताल से कुछ ही दूरी पर वाहन जाम में फंस गया. करीब पच्चीस मिनट तक इलाज न मिलने के कारण बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक का नाम रामदयाल बताया गया है, जो कौशांबी जिले के निवासी थे.

Advertisement

दूसरी घटना शुक्लागंज के रहने वाले की है. सीने में तेज दर्द की शिकायत पर परिजन मुन्ना को ऑटो से कार्डियोलॉजी अस्पताल ला रहे थे. लेकिन एलएलआर मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो ट्रैफिक में फंस गया. करीब आधे घंटे तक दर्द सहने के बाद मुन्ना ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: बारिश-जलभराव के बाद अब भीषण जाम, दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर रेंगते नजर आए वाहन

हैलट पुल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक घंटों दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं. परिजन और पुलिसकर्मी रास्ता साफ कराने की कोशिश करते रहे, मगर जाम इतना भयंकर था कि राहत नहीं मिली. हालांकि डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार का कहना है कि फिलहाल जाम के कारण मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है. अगर ऐसा हुआ है, तो मामले की जांच कराई जाएगी.

---- समाप्त ----