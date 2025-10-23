scorecardresearch
 

'भाई दूज पर आपको टीका करना है...', सपा विधायक नसीम सोलंकी ने पूछा तो स्पीकर सतीश महाना ने दिया ये जवाब; सिर पर हाथ रख दिया आशीर्वाद

कानपुर की सपा विधायक नसीम सोलंकी पति इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलीं और भाई दूज पर टीका करने की इच्छा जताई. महाना ने हंसते हुए पंजाबी खत्री होने का हवाला देकर मना किया, पर आशीर्वाद दिया. सोलंकी दंपति ने सांसद रमेश अवस्थी और मेयर प्रमिला पांडे से भी भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दीं.

कानपुर में बीजेपी नेताओं से मिला सोलंकी दंपति (Photo- ITG)
कानपुर में बीजेपी नेताओं से मिला सोलंकी दंपति (Photo- ITG)

कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक नसीम सोलंकी अपने पति इरफान सोलंकी के साथ भाजपा नेताओं से सौजन्य भेंट के लिए पहुंचीं. सबसे पहले दोनों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं दीं. बातचीत के दौरान नसीम मुस्कुराते हुए बोलीं- “भइया, कल भाई दूज है, मैं आपका टीका करना चाहती हूं.”  

उनकी बात पर सतीश महाना ने हंसते हुए कहा- “बहन, मैं पंजाबी खत्री हूं, हमारे यहां भाई दूज का चलन नहीं है, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा.” इस दौरान उन्होंने नसीम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया.   

इसके बाद सोलंकी दंपति ने भाजपा सांसद रमेश अवस्थी और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे से भी भेंट की. दोनों नेताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं. मुलाकात के दौरान सांसद अवस्थी ने कहा- “सीसामऊ विधानसभा से तुम्हारी जीत आसान नहीं थी, लेकिन तुमने इसे कड़ी मेहनत और संघर्ष से हासिल किया है.”  

इसके साथ ही सोलंकी दंपति पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी से भी मिलने पहुंचे और उनकी सेहत के बारे मे भी पूछा. बीते बुधवार को हुई सपा विधायक  की बीजेपी नेताओं से इस मुलाकात की सियासी गलियारे में काफी चर्चा है. गौरतलब है कि हाल ही में इरफान सोलंकी जेल से छूटकर आए हैं. इरफान की रिहाई के बाद कानपुर में सियासत गरम है. इरफान के जेल जाने के बाद नसीम ने चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी.  

