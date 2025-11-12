शाहीन कनेक्शन से कानपुर में खौफ! पाक-बांग्लादेशी लिंक की जांच में उतरी SIT, स्लीपर सेल की साजिश बेनकाब करने में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शाहीन सिद्दीकी के तार सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि शाहीन के संबंधों का खुलासा होने के बाद एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है. यह टीम अब शहर में रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की जांच करेगी. ऐसे सभी संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो भी शाहीन से जुड़े हैं, उन पर विशेष नजर रखी जा रही है.

दरअसल, लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी कनेक्शन में गिरफ्तार किया है. वह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग कमांडर और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की अहम सदस्य बताई जा रही है. शाहीन ने 25 साल पहले प्रयागराज से मेडिकल की पढ़ाई की थी और कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी.

शाहीन के परिवार से लंबी पूछताछ

वहीं, पुलिस के अनुसार शाहीन के पूर्व पति डॉ. जफर हयात से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई. इसी के साथ शाहीन के बेटे और बेटी से भी पूछताछ हुई है. पुलिस का कहना है कि शाहीन के पुराने संपर्कों और गतिविधियों को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं.

नौ लोगों को हिरासत में लिया गया, स्लीपर सेल की आशंका

पुलिस ने शाहीन शाहिद से जुड़े नौ लोगों को हिरासत में लिया है. जांच में सामने आया है कि ये लोग संभवतः स्लीपर सेल से जुड़े हो सकते हैं. संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) अशुतोष कुमार ने आजतक से कहा कि कानपुर में कई ओवरग्राउंड समर्थक और स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

शाहीन के विदेशी दौरे और धार्मिक सभाओं की जांच जारी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कानपुर में तैनाती के दौरान शाहीन ने कई विदेशी यात्राएं की थीं. अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि इन यात्राओं का मकसद क्या था और वह किन जगहों पर गई थी. पुलिस ने यह भी बताया कि शाहीन अक्सर मुस्लिम बहुल इलाकों में होने वाले धार्मिक जलसों (इज्तिमा) में जाती थी. इन इलाकों से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

