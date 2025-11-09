scorecardresearch
 

कानपुर देहात में चलती आटा चक्की में ब्लास्ट, 15 साल के मोहित की दर्दनाक मौत

कानपुर देहात के सरगांव में शनिवार दोपहर एक चलती आटा चक्की में अचानक ब्लास्ट हो गया. मशीन का पत्थर टूटकर लगने से 15 साल के मोहित की मौके पर मौत हो गई. हादसे का वीडियो सामने आया है. पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. परिवार में मातम और ग्रामीणों में आक्रोश है.

हादसे में नाबालिग मोहित की मौत (Photo: Screengrab)
कानपुर देहात के रुरा थाना क्षेत्र के सरगांव बुजुर्ग गांव में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक चलती हुई आटा चक्की में अचानक ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में 15 साल के नाबालिग मोहित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

मिली जानकारी के अनुसार, किशोर मोहित गांव की एक आटा चक्की पर बाजरा पिसवाने गया था. उसी दौरान अचानक चक्की के अंदर तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ और मशीन का पत्थर टूटकर मोहित को जा लगा. हादसा इतना भीषण था कि मोहित की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

चक्की में धमाके से गई मोहित की जान

हादसे का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चक्की के फटने और आसपास के लोगों में मची भगदड़ के दृश्य देखे जा सकते हैं. घटना की सूचना मिलते ही रुरा थाने की पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा. पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का मुआयना कराया और साक्ष्य जुटाए.

क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, संजय वर्मा ने बताया कि 'आज दोपहर करीब 3:15 बजे सरगांव बुजुर्ग गांव में चल रही आटा चक्की के पिल के फटने से निकले पत्थर की चपेट में आने से एक 15 साल के लड़के की मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था बहाल है.'

बच्चे की मौत की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

 

