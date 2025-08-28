scorecardresearch
 

सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, 10 हजार सैलरी, CGST ने थमा दिया 3 करोड़ का नोटिस... कानपुर के ओमजी ने बताई पूरी कहानी

कानपुर में एक सिक्योरिटी गार्ड के उस वक्त होश उड़ गए जब उसे सीजीएसटी ने 3 करोड़ का नोटिस भेज दिया. गार्ड का कहना है कि उसकी महज 10 हजार सैलरी है, लेकिन 17 करोड़ का कारोबार होना बताया गया है.

कानपुर के गार्ड को 3 करोड़ का नोटिस (Photo: ITG)
कानपुर के गार्ड को 3 करोड़ का नोटिस (Photo: ITG)

कानपुर के काकादेव क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले ओमजी शुक्ला को सीजीएसटी ने 3 करोड़ से अधिक का टैक्स नोटिस थमा दिया. ओमजी शुक्ला मासिक वेतन मात्र 10 हजार रुपये है. लेकिन विभागीय रिकार्ड में उनके नाम पर 17.47 करोड़ रुपये का कपड़ों का कारोबार दर्ज बताया गया है. 

कैसे मिला नोटिस?

पीड़ित ओमजी शुक्ला हंसपुरम, आवास विकास कॉलोनी के निवासी हैं. उन्हें लगभग दो सप्ताह पहले डाक के माध्यम से एक पेज का नोटिस प्राप्त हुआ था. पड़ोसियों को दिखाने पर उन्होंने इसे फर्जी बताया, लेकिन ओमजी ने एहतियातन उसे संभाल कर रख लिया. देखें वीडियो- 

21 अगस्त को फिर डाकिया आया और 32 पन्नों का विस्तृत नोटिस सौंप गया. इसमें न केवल ओमजी का सही पता और पैन नंबर दर्ज था, बल्कि सात दिनों के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ विभाग के समक्ष पेश होने का आदेश भी था. 

नोटिस में क्या है दावा?

नोटिस के अनुसार, ओमजी के नाम पर 17 करोड़ 47 लाख 56 हजार रुपये का कपड़े का कारोबार दर्ज है. इस पर 3 करोड़ 14 लाख 56 हजार रुपये का टैक्स भुगतान करने का आदेश दिया गया है. 

क्या बोले अधिकारी?

परेशान होकर ओमजी सोमवार को सर्वोदय नगर स्थित सीजीएसटी कार्यालय पहुंचे और आयुक्त रोशन लाल से मिले. आयुक्त ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि नोटिस का समय पर जवाब देना जरूरी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस की सत्यता की जांच उसी कार्यालय में होगी, जहां से यह जारी हुआ है. 

