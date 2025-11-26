scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट के बाद कानपुर में अलर्ट, घुसपैठ रोकने के लिए ग्राम चौकीदार सम्मेलन आयोजित

दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां देशभर में संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही हैं. इसी के तहत कानपुर पुलिस ने 750 से अधिक ग्राम चौकीदारों का सम्मेलन आयोजित किया. उन्हें ट्रेनिंग, आईडी कार्ड, जैकेट, लाठी और स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराई गई. ग्राम चौकीदार अब गांवों में संदिग्ध गतिविधियों और घुसपैठियों की सूचना पुलिस तक पहुंचाएंगे.

Advertisement
X
कानपुर पुलिस द्वारा ग्राम चौकीदार सम्मेलन आयोजन किया गया (Photo: Simer Chawla/ITG)
कानपुर पुलिस द्वारा ग्राम चौकीदार सम्मेलन आयोजन किया गया (Photo: Simer Chawla/ITG)

दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है और संदिग्ध लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में कानपुर पुलिस ने भी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने इसके लिए ग्राम चौकीदारों का सहारा लिया है, जिन्हें गांवों में होने वाली हर छोटी-बड़ी गतिविधि की जानकारी रहती है.

कानपुर पुलिस लाइन में एक बड़ा ग्राम चौकीदार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 750 से अधिक चौकीदार शामिल हुए. पुलिस कमिश्नर ने मौके पर चौकीदारों से मुलाकात की और उनसे सीधे बातचीत कर उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझाया. इस सम्मेलन में चौकीदारों को आईडी कार्ड दिए गए, नई जैकेट और लाठी प्रदान की गई. साथ ही सभी का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां की सतर्क

सम्बंधित ख़बरें

Umar Nabi aid Shoaib arrested by NIA
दिल्ली ब्लास्ट, 16 दिनों की तफ्तीश और अहम गिरफ्तारी... शोएब खोलेगा डॉक्टर मॉड्यूल का राज! 
दिल्ली ब्लास्ट में कुल 28 लाख रुपए खर्च किए गए.
'पैसों की सख्त जरूरत है...', बार-बार डिमांड कर रहा था आतंकी आदिल, दिल्ली ब्लास्ट केस में खुलासा 
nia arrests man connected to fidayeen attack near red fort
दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी उमर का साथ देने वाला शोएब कौन? 
muslim leadership controversy over delhi blast linked al falah university
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर मुस्लिम नेताओं में विवाद 
दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और एक्शन, जम्मू कश्मीर से तुफैल को किया डिटेन 

पुलिस ने इन चौकीदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहकर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है. अगर गांव में कोई बाहरी व्यक्ति, घुसपैठिए की तरह दिखाई दे, संदिग्ध गतिविधि करे या बिना पहचान के लंबे समय तक ठहरे, तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस से साझा की जाएगी. इस तरह चौकीदार कानपुर पुलिस के समानांतर एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरह काम करेंगे.

चौकीदारों की मासिक रुपये की राशि बढ़ाई

Advertisement

सम्मेलन में चौकीदारों को मासिक ढाई हजार रुपये की राशि भी दी गई है, ताकि वे अपने काम को आसानी से कर सकें. पुलिस का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदार ही सबसे पहले किसी अनजान व्यक्ति को पहचानते हैं और उसी पर त्वरित सूचना मिलने से संभावित खतरे को रोका जा सकता है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस पहल से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं के बाद किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सकेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement