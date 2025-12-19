scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तुम गंदे वीडियो देखते हो न? हमारे पास डेटा है...',DCP क्राइम बनकर डराया, बदनामी के नामपर की ठगी

कानपुर में पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराने वाली साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है. अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की धमकी देने वाले गिरोह ने अब तक कई लोगों से पैसे वसूले. श्रावस्ती के प्रमोद कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
'तुम गंदे वीडियो देखते हो न?...',DCP क्राइम बनकर की ठगी (Photo: ITG)
'तुम गंदे वीडियो देखते हो न?...',DCP क्राइम बनकर की ठगी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में कानपुर में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराने और पैसे ऐंठने वाले एक संगठित साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. श्रावस्ती जिले के रहने वाले प्रमोद कुमार को मिली एक धमकी भरी कॉल ने पूरे मामले की परतें खोल दीं. कॉल करने वाले ने खुद को “कानपुर से डीसीपी क्राइम” बताते हुए कहा कि प्रमोद के मोबाइल डेटा की जांच में आपत्तिजनक वीडियो देखने की पुष्टि हुई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है.

प्रमोद कुमार को कॉल आई. दूसरी ओर से कॉलर ने कहा- 'मैं कानपुर से डीसीपी क्राइम बोल रहा हूं. पुलिस ने तुम्हारे मोबाइल डेटा की जांच की है. रिकॉर्ड में गंदे वीडियो देखने की पुष्टि हुई है. मामला दर्ज हो चुका है और टीम तुम्हारे घर रवाना है. अगर गिरफ्तारी से बचना है तो तुरंत पैसे ट्रांसफर करो.'घबराए प्रमोद ने शुरुआत में बातों को सच मान लिया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की. हालांकि तब तक वे अपने पैसे गंवा चुके थे.

शिकायत के बाद खुला पूरा खेल

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Bhargavi K Joshi/ITG)
253 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, ऑपरेशन 'म्यूल हंट' के तहत बड़ी कार्रवाई
Digital Arrest
दिल्ली में बड़े साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़, बुजुर्ग को 'डिजिटल अरेस्ट' कर लूटे 1.16 करोड़
कानपुर: युवक को खंभे से बांध, कपड़े उतारकर पीटा
Constable Maan Mahendra Suicide Case
रुतबा मरने के बाद भी... UP पुलिस के जवान का वीडियो, संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव
राजाबाबू की हत्या करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
महिला को 'वश में' कराने गया था, तांत्रिक के हाथों गंवा दी जान, एकतरफा प्यार का खौफनाक अंत

मामले की सूचना मिलने पर कानपुर साइबर क्राइम पुलिस ने 17 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि एक संगठित गिरोह पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को फोन कर रहा था. क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों सहित कुल पांच आरोपियों को दबोच लिया. आरोपी कानपुर देहात के जंगल और खेतों को ठिकाना बनाकर ठगी कर रहे थे. सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

Advertisement

डर दिखाकर वसूले गए 46 हजार रुपए

डीसीपी क्राइम अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमोद को आया फोन पूरी तरह से साजिश का हिस्सा था. कॉलर ने उसे पोर्न वीडियो देखने का दोषी बताते हुए जेल भेजने की बात कही. डर के कारण प्रमोद ने माफी मांगी. ठगों ने कहा कि यदि कार्रवाई रुकवानी है तो 50 हजार रुपए देने होंगे. प्रमोद ने रकम कम होने की बात कही, जिसके बाद ठगों ने उपलब्ध राशि भेजने को कहा. इसके बाद प्रमोद ने यूपीआई के जरिए 46 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए.

परिचित की सलाह से टूटा भ्रम

कुछ समय बाद प्रमोद ने यह घटना अपने एक जानकार को बताई. उसने समझाया कि यह पूरी तरह साइबर ठगी है. इसके बाद प्रमोद ने कानपुर साइबर क्राइम थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की.

भाषा से हुआ शक, फिर फंसा गिरोह

जांच में सामने आया कि आरोपी अब तक करीब सात लोगों को इसी तरीके से निशाना बना चुके थे. कॉल करने वालों की बोली और लहजा पूरी तरह कानपुरिया था, जिससे पुलिस को सुराग मिला. इसके बाद टीम ने कानपुर देहात के गजनेर क्षेत्र से मन्नहापुर निवासी सगे भाई सुरेश और दिनेश, दुर्गापुरवा-नारायणपुर निवासी पंकज सिंह और बर्रा-2 इलाके के अमन विश्वकर्मा व विनय सोनकर को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

सायरन की आवाज से बढ़ाते थे डर

डीसीपी क्राइम के अनुसार आरोपी खेतों और जंगल में अलग-अलग जगह बैठकर कॉल करते थे. एक आरोपी अधिकारी बनकर बात करता था, जबकि दूसरा मोबाइल में पहले से सेव ऑडियो क्लिप के जरिए पुलिस सायरन और वाहनों के हॉर्न की आवाज चलाता था. इससे पीड़ित को लगता था कि पुलिस वास्तव में उसके घर पहुंच चुकी है. इसके बाद आरोपी क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से पैसे मंगवा लेते थे.

पढ़ाई का इस्तेमाल बना हथियार

पुलिस के मुताबिक पंकज सिंह गिरोह में सबसे ज्यादा शिक्षित है और बीए पास है. अमन और विनय इंटर तक पढ़े हैं, जबकि सुरेश आठवीं पास है. आरोपी अखबारों और सोशल मीडिया पर जारी पुलिस गश्ती और अधिकारियों की तैनाती की जानकारी पढ़ते थे. इसी आधार पर वे खुद को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का अफसर बताकर कॉल करते थे. डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों ने उनके नाम का दुरुपयोग कर भी कई लोगों से ठगी की. तकनीकी डाटा के विश्लेषण के बाद गिरोह तक पहुंचा गया है. अभी कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

ऐसे फंसाते थे शिकार

पहले पीड़ित को फोन कर अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाया जाता था. फिर गिरफ्तारी की बात कहकर डराया जाता था. इसके बाद कथित डीसीपी से बात कराने के नाम पर पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे.

Advertisement



 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement