'धमाके की आवाज बम जैसी थी, यहां पटाखे की दुकान नहीं...', कानपुर ब्लास्ट पर बोले चश्मदीद

कानपुर के मेस्टन रोड इलाके में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी में अचानक धमाका हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि एक से डेढ़ किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी. हादसे में आठ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारी स्कूटी के अवशेषों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमाका कैसे हुआ. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह स्कूटी की बैटरी फटने से हुआ, पटाखों के कारण या फिर किसी साजिश के तहत किया गया विस्फोट था.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह धमाका किसी बम विस्फोट जैसा था. आसपास के लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए. एक चश्मदीद ने बताया कि वह तीन से चार मिनट में मौके पर पहुंचा तो वहां चारों ओर धुआं और मलबा फैला हुआ था. अब्दुल नाम के एक व्यक्ति को चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है. गंभीर रूप से घायलों में महिला भी है. घटनास्थल पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और यूपी एटीएस की टीम भी जांच में जुटी है. प्रशासन ने आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

धमाके से डर गए आसपास के लोग

कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि मूलगंज थाना अंतर्गत मिश्री बाजार इलाके में इंस्पेक्टर मूलचंद गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां धुआं फैला हुआ था और दो क्षतिग्रस्त स्कूटी खड़ी थीं. पास में बच्चों की दीवाली वाली बंदूकें भी पड़ी थीं, जिनसे धुआं निकल रहा था. कुछ लोग घायल थे जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया. फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में संभावना है कि स्कूटी में रखी कोई विस्फोटक सामग्री या बैटरी फटी हो सकती है. फिलहाल सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है.

