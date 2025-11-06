Video: उखड़ने लगी 2 दिन पहले बनी सड़क, हथौड़ा लेकर आईं गुस्साई मेयर, फिर...

कानपुर में महापौर प्रमिला पांडे गुरुवार को खुद सड़क पर उतर आईं जब उन्हें भनानापुरवा इलाके में सड़क की खराब मरम्मत की शिकायत मिली. संगीत टॉकीज के पास पहुंचकर उन्होंने छेनी और हथौड़ी से पैचवर्क की परत हटाई तो पाया कि डामर की मोटाई सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर थी, जो मानक से काफी कम है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

महापौर ने मौके पर ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फोन मिलाकर फटकार लगाई और कहा कि इस मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने सड़क बनते ही टूटने की शिकायत की है और घटिया निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है.

टूटी सड़क को देख चढ़ा मेयर का पारा

यह पैचवर्क जरीब चौकी से डिप्टी पड़ाव तक दो दिन पहले कराया गया था, लेकिन सड़क की परत दो दिन में ही उखड़ गई. महापौर ने कहा कि विभागीय लापरवाही से सरकार की साख को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़क की गुणवत्ता की जांच आईआईटी कानपुर से कराई जाएगी.

निर्माण विभाग के एक्सईएन को लगाई फटकार

महापौर प्रमिला पांडे ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन को फोन कर कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं. महापौर ने नाराज होकर कहा कि दो दिन पहले बनी सड़क चप्पल से ही उखड़ रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि अब वह मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगी क्योंकि लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि सड़क बनने के तुरंत बाद ही टूट गई है.

