scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर में 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

कानपुर में 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक 5 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोप में 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद की गई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घाटमपुर इलाके में 5 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी 28 वर्षीय व्यक्ति को रविवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

घाटमपुर निवासी अनुराग उर्फ ​​सुलखान नामक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी. अनुराग ने शनिवार को नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और बलात्कार किया था. बच्ची के पिता की शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) और 65(2) (12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: पहले चप्पलों की माला पहनाई, फिर नंगे बदन गांव में घुमाया... लोगों ने रेप के आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला

सम्बंधित ख़बरें

Action by the army at the LoC in Kupwara, 2 terrorists eliminated in an encounter.
जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में LoC पर सेना का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर 
फेक एनकाउंटर में गिरफ्तार दो रिहा. (Photo: Representational )
UP: हाथरस में 'फर्जी मुठभेड़' में गिरफ्तार दो लोग रिहा... SHO, इंस्पेक्टर निलंबित 
Criminals caught after encounter in Muzaffarnagar (Photo- ITG)
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर: दो इनामिया बदमाश ढेर, लखनऊ से मेरठ तक मुठभेड़  
मुठभेड़ में मारा गया बदमाश भीम महाबहादुर जोरा. (File Photo: Arvind Ojha/ITG)
कुख्यात बदमाश भीम महाबहादुर जोरा ढेर, मुठभेड़ में दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस ने मार गिराया 
kanpur news
कानपुर में 5 साल के बच्चे की हत्या 

आरोपी के पास से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद

सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णकांत यादव ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को रतनपुर-बलाहापारा के जंगल में खोज निकाला. जहां उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. जिसमें उसका दाहिना पैर घायल हो गया. यादव ने बताया कि उसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुआ है. 

Advertisement

फिलहाल गिरफ्तार आरोपी का घाटमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement