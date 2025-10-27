कानपुर में 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक 5 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोप में 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद की गई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घाटमपुर इलाके में 5 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी 28 वर्षीय व्यक्ति को रविवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

घाटमपुर निवासी अनुराग उर्फ ​​सुलखान नामक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी. अनुराग ने शनिवार को नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और बलात्कार किया था. बच्ची के पिता की शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) और 65(2) (12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: पहले चप्पलों की माला पहनाई, फिर नंगे बदन गांव में घुमाया... लोगों ने रेप के आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला

आरोपी के पास से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद

सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णकांत यादव ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को रतनपुर-बलाहापारा के जंगल में खोज निकाला. जहां उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. जिसमें उसका दाहिना पैर घायल हो गया. यादव ने बताया कि उसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुआ है.

Advertisement

फिलहाल गिरफ्तार आरोपी का घाटमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----