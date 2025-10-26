scorecardresearch
 

Feedback

पहले चप्पलों की माला पहनाई, फिर नंगे बदन गांव में घुमाया... लोगों ने रेप के आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड में भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेकर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. 56 साल के व्यक्ति पर गांव की मानसिक रूप से बीमार महिला से रेप का आरोप लगा. भीड़ ने आरोपी को चप्पलों की माला पहनाई, पूरे इलाके में घुमाया और कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा. अगली सुबह उसकी लाश मिली.

Advertisement
X
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में इंसाफ के नाम पर हैवान बनी भीड़. (Photo: AI-generated)
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में इंसाफ के नाम पर हैवान बनी भीड़. (Photo: AI-generated)

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के देवमबीर गांव में शुक्रवार रात इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई. एक व्यक्ति को रेप का आरोपी बताकर गांववालों ने न सिर्फ चप्पलों की माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया, बल्कि उसकी बेरहमी से पिटाई भी की, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

सोनुआ थाना प्रभारी शशिबाला भेंगरा ने बताया कि यह घटना सोनुआ थाना क्षेत्र के टेपसाई टोला इलाके में हुई. मृतक की पहचान साइमन तिर्की के रूप में हुई है. शुक्रवार देर रात वह शौच के लिए घर से बाहर निकला था, तभी कुछ ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया. उसको रेप का आरोपी बताकर उसे गांव में अपमानित करते हुए चप्पलों की माला पहनाकर नंगे बदन घुमाया गया. 

इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसकी लाठियों से पिटाई की गई. अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वह मृत पाया गया. पुलिस ने शव बरामद कर चाइबासा के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक पर आरोप था कि उसने गांव की एक मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ बलात्कार किया था. इस वजह से लोग नाराज थे.

सम्बंधित ख़बरें

chaibasa news
झारखंड में बच्चों को चढ़ाया संक्रमित ब्लड, 5 बच्चे HIV पॉजिटिव 
The game of occupation at the Chhath ghats is over! Now offerings will be made in artificial ponds.
रांची: छठ घाटों पर 'कब्जे' का खेल खत्म! अब कृत्रिम तालाबों में अर्घ्य 
This time its expensive, much more expensive than before. - Ajay Singh, seller.
छठ महापर्व पर महंगाई की मार, देखें रांची के बाजार से ग्राउंड रिपोर्ट 
Light drizzles during Chhath, possibility of rain after Parana: IMD
झारखंड में छठ पर कैसा रहेगा मौसम, देखें IMD ने क्या बताया  
महिला की मौत पर हंगामा. (Photo: Representational)
महिला की मौत के बाद सड़क जाम, परिजनों ने की मुआवजे की मांग 
Advertisement

चक्रधरपुर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर शिवम प्रकाश ने बताया कि इस घटना में शामिल दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया है. वहीं, मानसिक रूप से बीमार महिला के परिवार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें साइमन पर रेप का आरोप लगाया गया है. 

पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतों को दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस जांच कर रही है कि क्या भीड़ के पीछे किसी ने उकसावे की भूमिका निभाई थी या यह सब गुस्से में किया गया. भीड़ में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement