पहले चप्पलों की माला पहनाई, फिर नंगे बदन गांव में घुमाया... लोगों ने रेप के आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के देवमबीर गांव में शुक्रवार रात इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई. एक व्यक्ति को रेप का आरोपी बताकर गांववालों ने न सिर्फ चप्पलों की माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया, बल्कि उसकी बेरहमी से पिटाई भी की, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

सोनुआ थाना प्रभारी शशिबाला भेंगरा ने बताया कि यह घटना सोनुआ थाना क्षेत्र के टेपसाई टोला इलाके में हुई. मृतक की पहचान साइमन तिर्की के रूप में हुई है. शुक्रवार देर रात वह शौच के लिए घर से बाहर निकला था, तभी कुछ ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया. उसको रेप का आरोपी बताकर उसे गांव में अपमानित करते हुए चप्पलों की माला पहनाकर नंगे बदन घुमाया गया.

इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसकी लाठियों से पिटाई की गई. अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वह मृत पाया गया. पुलिस ने शव बरामद कर चाइबासा के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक पर आरोप था कि उसने गांव की एक मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ बलात्कार किया था. इस वजह से लोग नाराज थे.

चक्रधरपुर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर शिवम प्रकाश ने बताया कि इस घटना में शामिल दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया है. वहीं, मानसिक रूप से बीमार महिला के परिवार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें साइमन पर रेप का आरोप लगाया गया है.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतों को दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस जांच कर रही है कि क्या भीड़ के पीछे किसी ने उकसावे की भूमिका निभाई थी या यह सब गुस्से में किया गया. भीड़ में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है.

---- समाप्त ----