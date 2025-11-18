scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर: मनचले ने जबरदस्ती पकड़कर चूमा तो लड़की ने अपने दांतों से काट डाली उसकी जीभ, लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा

कानपुर के बिल्हौर इलाके में एक मनचले चंपी को लड़की को छेड़ना भारी पड़ गया. शादीशुदा होने के बावजूद वह लड़की को लगातार परेशान करता था. तंग आकर लड़की ने गुस्से में उसके पीछे से आकर जबरदस्ती दबोचने पर अपने दांतों से उसकी जुबान काट ली. घायल युवक अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और उसके ठीक होते ही गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है.

Advertisement
X
कानपुर में मनचले को लड़की ने किया घायल (Photo- ITG)
कानपुर में मनचले को लड़की ने किया घायल (Photo- ITG)

यूपी के कानपुर में एक मनचले को लड़की छेड़ना भारी पड़ गया. लड़की ने अपने दांतों से उसकी जुबान ही काट ली. घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल, उसका इलाज चल रहा है. वहीं, पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके. 

आरोप है कि मनचला लड़की के पीछे-पीछे जाकर उसे परेशान करता था. जबरदस्ती दबोच लेता था. तंग आकर लड़की ने अपने दांतों से उसकी जुबान काट डाली. पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है. घायल युवक अस्पताल में इलाज करा रहा है जबकि पुलिस उसके ठीक होते ही उसकी गिरफ्तारी की तैयारी में बैठी है. 

पूरा मामला कानपुर के बिल्हौर इलाके के एक गांव का है. यहां रहने वाला चंपी शादीशुदा है. उसके दो बच्चे भी हैं. इसके बावजूद वह गांव की एक लड़की के पीछे काफी दिनों से पड़ा था. लड़की उसको कई बार समझा चुकी थी मगर वह अपनी आदत में सुधार नहीं ला रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

दिव्यांशी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (Photo: ITG)
महिला ने की चार शादी... दारोगा और बैंक मैनेजर के साथ फेरे लेने वाली दिव्यांशी की कहानी 
Digital arrest
दिल्ली धमाके की आड़ में साइबर ठगी बढ़ी, ATS अधिकारी बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश 
Delhi blast suspect doctor under custody in Kanpur cardiology case
फरीदाबाद मॉड्यूल: कानपुर से डॉ. आरिफ हिरासत में, मकान मालिक क्या बोले?  
Dr. Shaheen and Dr. Zafar Hayat (Photo- ITG)
बुर्के से चिढ़ती थी डॉक्टर शाहीन! पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने खोला राज  
A view of the Al-Falah University after 2,900 kg of explosives and inflammable material was recovered from two rented rooms of a Kashmiri doctor earlier this week.
फरीदाबाद, कानपुर, जम्मू, पुलवामा... दिल्ली ब्लास्ट में अबतक कितने डॉक्टर अरेस्ट हुए हैं? 

बीते सोमवार को लड़की खेत पर मिट्टी लेने गई थी, तभी पीछे से चंपी भी चुपचाप वहां पहुंच गया. उसने लड़की को खेत में पकड़ लिया और जबरदस्ती उसको चूमने लगा. लड़की ने विरोध किया लेकिन वह वह उसको हटा नहीं पा रही थी. मौका मिलते ही लड़की ने तुरंत अपने दांतों से उसकी जुबान को पकड़ कर काट लिया. जुबान कटते ही चंपी दर्द से चिल्लाने लगा. उसके मुंह से खून बहने लगा. वह खेत में ही गिर गया. 

Advertisement

इसके बाद लड़की ने अपने भाइयों को जानकारी दी. चंपी के परिवार वाले भी मौके पर आ गए. उन्होंने लड़की के भाइयों पर आरोप लगाया उन्होंने उसकी जुबान काटी है लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि लड़की के भाई उस समय गांव में ही नहीं थे. इसके बाद पुलिस ने युवक को बिल्हौर सरकारी अस्पताल भेजा जहां से उसको कानपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. 

थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज का कहना है कि चंपी काफी दिनों से लड़की के पीछे पड़ा था. उसने उसका पीछा करके जबरदस्ती की. इसी दौरान लड़की ने उसकी जीभ काट ली. लड़की की तरफ से रिपोर्ट लिखी गई है. आरोपी के ठीक होते ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement