UP: बहन के प्रेम संबंध से नाराज भाई ने खेला खूनी खेल, जंगल में दोस्त का सिर काटकर गंगा में फेंका, चार गिरफ्तार

कानपुर में दोस्ती को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. युवक ने बहन से दोस्त के प्रेम संबंधों से नाराज होकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. शव को गंगा में फेंका गया और हत्या का वीडियो भी बनाया गया. पुलिस ने आठ में से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या के आरोप में चार आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
कानपुर में दोस्ती को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. चकेरी थाना क्षेत्र के रहने वाले ऋषिकेश की हत्या उसके जिगरी दोस्त पवन ने कर दी. वजह थी उसकी बहन से ऋषिकेश के प्रेम संबंध.

दो दिन पहले ऋषिकेश आधी रात को अपने दोस्त प्रिंस के बुलाने पर घर से निकला था. प्रिंस ने उसे गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए बुलाया था. इसके बाद वह लापता हो गया. परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई.

हत्या का सनसनीखेज खुलासा 

पुलिस जांच में सामने आया कि पवन अपनी बहन के प्रेम संबंधों से नाराज था. उसने भाई बॉबी और छह दोस्तों  मोगली, निखिल, आकाश, रिशु, प्रिंस और अन्य के साथ मिलकर साजिश रची. घटना वाली रात ऋषिकेश को बुलाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाया गया और जंगल में ले जाया गया.

वहां उसके हाथ-पैर बांधकर पवन ने बेरहमी से सिर काट दिया. शव को बोरे में भरकर ई-रिक्शा से गंगा पुल पर ले जाकर फेंका गया. हत्या का वीडियो भी पवन ने अपने मोबाइल से बनवाया.

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हत्या में शामिल आठ में से चार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं. पवन और उसका भाई बॉबी अभी फरार हैं. उनकी तलाश जारी है और मोबाइल से अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं. गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा गया है.

