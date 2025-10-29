scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर: हाईवे पर मछलियों का 'सैलाब', ट्रक पलटा तो लोग बटोरने लगे 'फ्री फिश', देखें- VIDEO

कानपुर-दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर मछली से भरा लोडर पलटने से सड़क पर जिंदा मछलियां फैल गईं. मछलियों के शौकीन राहगीरों ने मौका देखकर अपने थैलों में मछलियां भर लीं. ड्राइवर-क्लीनर चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाए. काफी देर बाद पुलिस ने क्रेन से लोडर सीधा कराकर बची हुई मछलियों को रखवाया और यातायात सुचारु कराया.

Advertisement
X
कानपुर हाईवे पर बिखरी पड़ीं हजारों मछलियां (Photo- Screengrab)
कानपुर हाईवे पर बिखरी पड़ीं हजारों मछलियां (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुधवार की सुबह कानपुर-दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. हाईवे पर एक मछली से भरा लोडर ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में लोडर की बोरियां फट गईं और सड़क पर जिंदा मछलियों का 'सैलाब' उमड़ आया. मछलियां सड़क पर तड़पने लगीं और इधर-उधर भागने लगीं. 

यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, और जो जहां था वहीं रुक गया. मछलियों के शौकीन राहगीर इस 'सुनहरे अवसर' को भला कैसे छोड़ते! देखते ही देखते आसपास गाड़ियों का काफिला रुक गया और लोग चुपचाप मछलियां बटोरने लगे. जिसकी जितनी हिम्मत, उतनी मछलियां अपने थैलों में भर ली गईं. 

लोडर में केवल ड्राइवर और क्लीनर मौजूद थे, जो चाहकर भी मछलियों को चोरी होने से रोक नहीं पाए. उनकी बेबसी साफ झलक रही थी. मछली बटोरने वालों की भीड़ के चलते हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

student committed suicide in Kanpur (symbolic photo)
'आत्माओं से खतरा... मारो या मर जाओ', सपना आया और फांसी पर झूल गया छात्र!  
Complainant woman reached Kanpur DM (Photo- ITG)
कानपुर: बेटे-बहू ने घर से निकाला तो डीएम के पास पहुंची बुजुर्ग मां, फिर...  
आरव कक्षा 11 का छात्र था..(Photo: Representational)
मनोज सिन्हा के रिश्तेदार ने की आत्महत्या, नोट में लिखा- आत्माएं करती हैं तंग 
Delhi में पहली कृत्रिम वर्षा! Kanpur से उड़ा विमान 
मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational )
कानपुर में 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 

काफी देर बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर भगदड़ जैसी स्थिति थमी. पुलिस ने क्रेन बुलाकर पलटे हुए लोडर को सीधा करवाया और किसी तरह बची हुई मछलियों को वापस बोरियों में भरकर लोडर में रखवाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement