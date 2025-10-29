कानपुर: हाईवे पर मछलियों का 'सैलाब', ट्रक पलटा तो लोग बटोरने लगे 'फ्री फिश', देखें- VIDEO

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुधवार की सुबह कानपुर-दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. हाईवे पर एक मछली से भरा लोडर ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में लोडर की बोरियां फट गईं और सड़क पर जिंदा मछलियों का 'सैलाब' उमड़ आया. मछलियां सड़क पर तड़पने लगीं और इधर-उधर भागने लगीं.

यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, और जो जहां था वहीं रुक गया. मछलियों के शौकीन राहगीर इस 'सुनहरे अवसर' को भला कैसे छोड़ते! देखते ही देखते आसपास गाड़ियों का काफिला रुक गया और लोग चुपचाप मछलियां बटोरने लगे. जिसकी जितनी हिम्मत, उतनी मछलियां अपने थैलों में भर ली गईं.

लोडर में केवल ड्राइवर और क्लीनर मौजूद थे, जो चाहकर भी मछलियों को चोरी होने से रोक नहीं पाए. उनकी बेबसी साफ झलक रही थी. मछली बटोरने वालों की भीड़ के चलते हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

काफी देर बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर भगदड़ जैसी स्थिति थमी. पुलिस ने क्रेन बुलाकर पलटे हुए लोडर को सीधा करवाया और किसी तरह बची हुई मछलियों को वापस बोरियों में भरकर लोडर में रखवाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

