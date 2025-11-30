scorecardresearch
 
लव, तंत्र-मंत्र और लालच का खेल... वशीकरण में फंसा युवक बना शिकार, तांत्रिक ने चाकू से उतारा मौत के घाट

कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में तंत्र-मंत्र और वशीकरण के चक्कर में एक युवक राजाबाबू (26) की हत्या का खुलासा हुआ है. आरोपी तांत्रिक नीलू गौतम ने पूछताछ में पूरी साजिश कबूल की है. 24 नवंबर को शराब और तंत्र क्रिया के बहाने खेत में ले जाकर नशे में राजाबाबू पर चाकू से हमला किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद कर लिया गया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी तांत्रिक नीलू .(Photo: Tanuj Awasthi/ITG)
कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में अंधविश्वास, एकतरफा प्रेम और तंत्र-मंत्र की भ्रामक दुनिया ने एक युवक की जान ले ली. राजाबाबू नाम के 26 वर्षीय युवक की हत्या का रहस्य पुलिस ने 30 नवंबर 2025 को तब उजागर किया जब पकड़े गए आरोपी तांत्रिक ने पूछताछ के दौरान पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया. आरोपी नीलू गौतम खुद को वशीकरण और तंत्र-मंत्र का विशेषज्ञ बताकर लोगों को ठगता था. राजाबाबू पिछले एक वर्ष से उसके संपर्क में था.

राजाबाबू अपने गांव की गुड़िया उर्फ पूनम नाम की लड़की से एकतरफा प्रेम करता था. अप्रैल 2025 में उसकी शादी दीप सिंह से हो गई, जिससे राजाबाबू बेहद परेशान हो गया. इसी परेशानी में उसने तांत्रिक नीलू की मदद ली और तंत्र क्रिया के नाम पर ₹36 हजार चुका दिए.

तंत्र-मंत्र के झांसे में फंसा युवक

कुछ समय बाद गुड़िया का पति से विवाद हुआ और वह मायके लौट आई. इसे राजाबाबू ने तंत्र-कर्म का असर समझ लिया. लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह फिर ससुराल चली गई तो उसने दोबारा तंत्र क्रिया करवाने का फैसला किया. इस बार तांत्रिक ने उससे 6 लाख रुपये की डिमांड की और कहा कि इस बार लड़की हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी. लंबे झांसे के बाद आरोपी 2 लाख में तैयार हुआ.

24 नवंबर की शाम दोनों औनहा पहुंचे. वहां से शराब और मिठाई खरीदकर सैयद बाबा मजार के पास खेत की ओर गए. दोनों ने पहले शराब पी और जब नशा ज्यादा हो गया तो पैसों को लेकर उनकी आपस में कहासुनी शुरू हो गई.

नशे में विवाद और हत्या का झकझोर देने वाला सच

नशे में धुत्त होने के कारण दोनों उलझ पड़े. आरोपी को डर लगा कि झगड़ा बढ़ा तो उसका तांत्रिक वाला सच खुल जाएगा और ग्रामीण पकड़ सकते हैं. इसी डर में जब राजाबाबू नशे में गिर पड़ा और लगभग बेहोश था, तभी नीलू ने चाकू निकालकर उसके सीने पर कई वार कर दिए. वार इतने गंभीर थे कि राजाबाबू की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की फाइल फोटो.
वारदात के बाद आरोपी ने घटनास्थल को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की. उसने मृतक की छाती पर उसकी फोटो रखी और ब्लेड पर खून लगाकर माहौल ऐसा बनाया मानो उसने खुद को मारने की कोशिश की हो. इसके बाद वह राजाबाबू का मोबाइल, बैग और ₹1.5 लाख लेकर फरार हो गया.

सबूत नष्ट करने की कोशिश

मामला दबाने के लिए आरोपी ने मृतक के कागजात जलाए और मोबाइल तथा पूजा सामग्री पानी भरे गड्ढे में फेंक दी. हत्या में इस्तेमाल चाकू पास की झाड़ियों में छिपा दिया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबकुछ बदल दिया. शुरू में पुलिस को लगा था कि मामला आत्महत्या हो सकता है, लेकिन छाती पर गहरे वार और हत्या जैसे घाव पुलिस के संदेह का बड़ा कारण बने.

फिर मृतक के परिवार ने भी बताया कि घटना वाली रात नीलू ने ही कॉल करके राजाबाबू को बाहर बुलाया था. इसके बाद पुलिस ने चौकी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगाले, जिसमें दोनों को शराब के ठेके से एक साथ दारू खरीदते देखा गया.

आरोपी गिरफ्तार, पूरी साजिश बेनकाब

29 नवंबर को पुलिस ने नीलू गौतम को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने पहले बहाने बनाए, लेकिन सबूतों के सामने टूट गया और पूरी साजिश स्वीकार कर ली. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, जली हुई फाइलें, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया.

कानपुर

कानपुर देहात की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि पहले मामला आत्महत्या लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के बयान ने हत्या की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि राजाबाबू एकतरफा प्रेम में फंसा था और अंधे तंत्र-मंत्र के चक्कर में नीलू का शिकार बना. नीलू ने पैसों के लालच में तंत्र क्रिया का झांसा दिया और विवाद बढ़ने पर उसकी हत्या कर दी. आरोपी के खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने की धारा में केस दर्ज कर जेल भेजा गया है.

