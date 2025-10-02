scorecardresearch
 

कानपुर देहात में भव्य कथा समापन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बांटी सुकन्या योजना की पासबुक

कानपुर देहात के कंचौसी में विजयदशमी पर श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह का समापन हुआ. कार्यक्रम में 1163 बच्चों को सम्मानित किया गया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 112 कन्याओं को सुकन्या योजना की पासबुक दीं, जबकि विनय कटियार ने दृष्टिबाधित बच्चों को सामग्री बांटी. सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि बच्चों की मुस्कान ही इस आयोजन की सफलता है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 112 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक सौंपी (Photo: Tanuj Awasthi/ITG)
कानपुर देहात के कंचौसी बाजार में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह का समापन विजयदशमी के दिन भव्य तरीके से हुआ. इस अवसर पर 1163 बच्चों को अलग-अलग स्वरूप में सम्मानित किया गया. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 112 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक सौंपी. उन्होंने कहा कि यह योजना न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी भी है.

अयोध्या के पूर्व सांसद विनय कटियार ने दृष्टिबाधित विद्यालय के 100 बच्चों को आवश्यक सामग्री प्रदान की. इसके अलावा एनसीसी की 100 छात्राओं को यूनिफार्म, बिरसा मुंडा छात्रावास के 105 बच्चों को कंबल और संस्कृत विद्यालय गौरयापुर के 350 छात्रों को गीता की प्रतियां दी गईं. बच्चों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था.

1163 बच्चों को सम्मानित किया गया

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बच्चे समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं और यदि उन्हें संस्कार व शिक्षा के साथ सुरक्षा दी जाए, तो भविष्य उज्ज्वल होगा. उन्होंने सांसद देवेंद्र सिंह भोले की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद बच्चों की मदद करना धर्म की सच्ची परिभाषा है.

भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि यह आयोजन उनके माता-पिता की स्मृति को समर्पित है और इसका उद्देश्य समाज में सेवा और सहयोग का संदेश देना है. उन्होंने कहा कि बच्चों की मुस्कान देखकर लगा कि यह प्रयास सफल रहा.

112 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक दी गई

समापन समारोह में प्रशासनिक और सामाजिक जगत की उल्लेखनीय उपस्थिति रही. कानपुर नगर, कानपुर देहात और औरैया के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीजी आलोक सिंह और आरएसएस के प्रांत प्रचारक श्रीराम जी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

