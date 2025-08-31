कानपुर: सीवर टैंक में थी जहरीली गैस... तीन लोगों की चली गई जान, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां अकबरपुर इलाके में सीवर टैंक से निकली जहरीली गैस की चपेट में आकर तीन लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि इस मामले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एजेंसी के अनुसार, अकबरपुर क्षेत्र के बिगही गांव निवासी 26 वर्षीय मुबीन सबसे पहले नए बने करीब 10 फीट गहरे सीवर टैंक में शटरिंग निकालने के लिए उतरा. टैंक के अंदर जहरीली गैस होने के कारण वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा. इसके बाद वहां मौजूद मकान मालिक 22 वर्षीय सुरेंद्र गुप्ता उर्फ अमन और दूसरा मजदूर 32 वर्षीय सर्वेश कुशवाहा भी उसे बचाने के लिए टैंक में उतर गए, लेकिन जहरीली गैस ने इन दोनों को भी चपेट में ले लिया और वे भी बेहोश होकर वहीं गिर पड़े.

इसी बीच मुबीन का भाई 22 वर्षीय इसरार भी उन्हें बचाने के लिए टैंक में कूद पड़ा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया. चारों को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की और तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद मुबीन, सर्वेश और सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि इसरार की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: दो भाइयों की सीवर टैंक में गिरने से मौत, छोटे को बचाने पहुंचा बड़ा भाई भी डूबा, परिवार में कोहराम

इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतरे थे. उनका कहना है कि अगर काम के दौरान सुरक्षा किट या ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता, तो यह हादसा टल सकता था. अकबरपुर थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. मृतक और घायल युवक अपनी मर्जी से शटरिंग निकालने के लिए टैंक में उतरे थे. वहीं, पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----