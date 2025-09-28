कानपुर में बरेली जैसे बवाल की साजिश, भड़काऊ ऑडियो के बाद जमा हुई भीड़... 26 के खिलाफ FIR

बरेली के बाद शुक्रवार को कानपुर में भी अशांति फैलाने की एक ऐसी ही साजिश सामने आई. यहां दोपहर की नमाज़ के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसके बाद लगभग 20 से 25 युवक मौके पर जमा हो गए. लेकिन पुलिस की सतर्कता से बात बिगड़ने नहीं पाई. मामला कानपुर के रेलबाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है.

सुजातगंज चौकी प्रभारी राज मोहन मिश्रा की लिखित शिकायत के आधार पर एक पहचाने गए व्यक्ति के साथ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मिश्रा के अनुसार नमाज़ समाप्त होने पर वह अजमेरी मस्जिद में एक पुलिस टीम के साथ ड्यूटी पर थे. जब नमाज़ियों का आना-जाना शुरू हुआ, तो मदार होटल तिराहा निवासी जुबेर अहमद खान उर्फ ​​जुबेर गाज़ी ने कथित तौर पर ऑडियो क्लिप चला दिया.

26 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

इस रिकॉर्डिंग में एक समुदाय विशेष के लोगों को प्रशासन के खिलाफ भड़काया गया. साथ ही हिंसा और कानून-व्यवस्था भंग करने का आह्वान किया गया. वायरल ऑडियो के कारण लगभग 20-25 युवक इकट्ठा हो गए. स्थिति तनावपूर्ण होते देख, पुलिस अधिकारियों ने तुरंत भीड़ को शांत कराया और उन्हें शांतिपूर्वक घर वापस भेज दिया.

रेलबाजार एसओ जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि चौकी प्रभारी की तहरीर पर जुबैर गाजी और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस अब वायरल ऑडियो की जांच कर रही है.

