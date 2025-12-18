कन्नौज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर आफाक खान क्यों किया गया लाइन हाजिर? हिंदूवादी संगठनों ने की थी शिकायत

यूपी के कन्नौज जिले के टीएसआई आफाक खान को ड्यूटी के दौरान इस्लामी प्रचार करने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है. करीब एक सप्ताह पूर्व एक इंटर कॉलेज में छात्राओं को यातायात के प्रति जागरूक करते समय उन्होंने पैगंबर का नाम लेकर धार्मिक बातें की थीं. 9 दिसंबर को इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने एसपी विनोद कुमार से मिलकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. 15 दिसंबर को मिली शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए एसपी ने यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है.

छात्राओं के बीच धार्मिक बातें करने का वीडियो वायरल

दरअसल, टीएसआई आफाक खान एक आदर्श इंटर कॉलेज में छात्राओं को यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने नियमों को समझाने के बीच में पैगंबर का नाम लेना शुरू कर दिया और कुछ इस्लामी बातें कीं. इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया, तो हिंदूवादी संगठनों ने इसे सरकारी ड्यूटी के दौरान धर्म विशेष का प्रचार बताकर हंगामा शुरू कर दिया.

हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी और एसपी की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसे सरकारी नियमों का उल्लंघन माना और 15 दिसंबर को एसपी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा. संगठनों का आरोप था कि अधिकारी अपनी वर्दी और पद का दुरुपयोग धार्मिक प्रचार के लिए कर रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए और टीएसआई आफाक खान को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया.

अक्सर सुर्खियों में रहते हैं टीएसआई आफाक खान

बता दें कि टीएसआई आफाक खान पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं. वे अक्सर लोगों से बातचीत करने, लोगों से गिफ्ट लेने या अनोखे अंदाज में यातायात नियम समझाने को लेकर चर्चा बटोरते रहे हैं. हालांकि, इस बार छात्राओं के बीच धार्मिक संदेश देना उन्हें भारी पड़ गया और अब विभाग उनके आचरण की गहन जांच कर रहा है.

