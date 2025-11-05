कन्नौज: पुलिसवालों की दरिंदगी, इतना पीटा कि युवक का निकल गया टॉयलेट, शरीर पर छपे डंडों के निशान

कन्नौज में पुलिस की लापरवाही और बेरहमी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सौरिख थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा. युवक के शरीर पर लाठी के गहरे निशान हैं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं.

घटना मंगलवार शाम की है. नागला गूड़ा गांव के रहने वाले युवक कैलाश राजपूत बाइक से खड़नी जा रहे थे. रास्ते में चौकी इंचार्ज अंकित यादव और सिपाही अरविंद यादव व विशाल मिश्रा चेकिंग कर रहे थे. पुलिस ने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आगे निकल गया. बाद में जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कैलाश राजपूत बताया. इसी पर पुलिसकर्मी भड़क गए और उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया. पुलिसकर्मियों को लगा कि वह विधायक कैलाश राजपूत का नाम लेकर रौब दिखा रहा है.

पुलिसकर्मियों ने युवक को पीटा

इस घटना की जानकारी जब विधायक कैलाश राजपूत को मिली तो वह खुद घायल युवक को लेकर थाना सौरिख पहुंचे. उन्होंने थाना इंचार्ज से पूरी जानकारी ली और फिर एसपी विनोद कुमार से बात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. विधायक ने कहा कि युवक को सिर्फ नाम की गलतफहमी में जानवरों की तरह पीटा गया.

जांच के बाद सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया

पुलिस मीडिया सेल द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि जांच में चौकी इंचार्ज अंकित यादव और दो सिपाहियों की गलती पाई गई है. सभी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. मामले की विभागीय जांच क्षेत्राधिकारी तिर्वा द्वारा कराई जा रही है.

