₹500 के लिए मौत की छलांग! शर्त पूरी करने के लिए यमुना में कूद गया जुनैद, उकसाने वाले दोस्त फरार

बागपत जिले में यमुना नदी पार करने की शर्त एक युवक की जान पर बन आई. दोस्तों के बीच 500 रुपये और एक पार्टी की मामूली शर्त लगी थी, जिसे जीतने के जोश में 25 वर्षीय युवक ने यमुना में छलांग लगा दी. देखते ही देखते वह तेज लहरों में बह गया. उसके दोस्तों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो अब वायरल हो रहा है.

बागपत में यमुना की धार में बह गया युवक (Photo: Screengrab)
बागपत में यमुना की धार में बह गया युवक (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दोस्तों की लगाई गई मामूली सी शर्त में एक युवक नदी में बह गया. शर्त यह थी कि जो यमुना पार करेगा उसे 500 रुपये इनाम में मिलेंगे. इस बात पर जोश में आए एक युवक ने खुद को लहरों के हवाले कर दिया. बात सिर्फ 500 रुपये और पार्टी की थी, लेकिन दांव युवक की जान पर लग गया. जिसका लाइव वीडियो सामने आया है. 24 घंटे से उसकी तलाश चल रही है. 

दरअसल, हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी से यमुना उफान पर है. इसी बीच बागपत के निवाड़ा गांव का युवक जुनैद दोस्तों की शर्त पूरी करने के लिए लहरों से भिड़ गया. चश्मदीद ने बताया कि शर्त लगी थी, कि जो भी यमुना पार करेगा उसे जीत के 500 रुपये मिलेंगे. इस पर जुनैद ने नदी में मौत की छलांग लगा दी. देखें वीडियो-

लेकिन तेज बहाव ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया और देखते ही देखते वह पानी की गहराइयों में समा गया. सबसे हैरान करने वाली बात- जिसने शर्त लगाई, वही "दोस्त" उसे बचाने की बजाय मौके से फरार हो गए. परिवार का आरोप है कि जुनैद को दोस्तों ने ही दावत और 500 रुपये की शर्त से उकसाकर मौत की ओर धकेल दिया. 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से घंटों तलाश की, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला. इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जुनैद शर्ट उतारकर यमुना की धार में कूदते और डूबते दिख रहा है. 

---- समाप्त ----
