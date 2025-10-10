'सच की गवाही' देने वाले पर चली गोलियां! पत्रकार राजेश मिश्र हत्याकांड के गवाह पर हमला, ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोचा

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक बार फिर गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई है. करंडा थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा गांव में शुक्रवार को समाजसेवी और पत्रकार राजेश मिश्र हत्याकांड के मुख्य गवाह अमितेश मिश्र पर बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े हमला कर दिया. हालांकि, अमितेश मिश्र इस हमले में बाल-बाल बच गए.

जानकारी के मुताबिक, गवाह अमितेश मिश्र के मौके पर मौजूद गनर और ग्रामीणों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया. वहीं, एक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग की है.

पीड़ित अमितेश मिश्र ने बताया कि 2017 में उनके बड़े भाई और पत्रकार राजेश मिश्र की हत्या हुई थी, जिसमें वे मुख्य गवाह हैं. उसी मामले में गवाही से रोकने के लिए बदमाशों ने उन पर यह हमला किया है. अमितेश ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी.

मामले में SP ने कही ये बात

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है. घायल अपराधी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अन्य फरार बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है. पकड़े गए बदमाश से पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा फिलहाल पुलिस इस हमले को पुराने हत्याकांड से जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है.

