scorecardresearch
 

Feedback

'सच की गवाही' देने वाले पर चली गोलियां! पत्रकार राजेश मिश्र हत्याकांड के गवाह पर हमला, ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोचा

गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में पत्रकार राजेश मिश्र हत्याकांड के गवाह अमितेश मिश्र पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में अमितेश बाल-बाल बचे, जबकि जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया. ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले क दिया है. एसपी सिटी ने घटना की पुष्टि कर जांच शुरू की है.

Advertisement
X
जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल.(Photo: Vinay Kumar Singh/ITG)
जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल.(Photo: Vinay Kumar Singh/ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक बार फिर गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई है. करंडा थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा गांव में शुक्रवार को समाजसेवी और पत्रकार राजेश मिश्र हत्याकांड के मुख्य गवाह अमितेश मिश्र पर बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े हमला कर दिया. हालांकि, अमितेश मिश्र इस हमले में बाल-बाल बच गए. 

जानकारी के मुताबिक, गवाह अमितेश मिश्र के मौके पर मौजूद गनर और ग्रामीणों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया. वहीं, एक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: हैंडपंप और ट्यूबवेल से निकल रहीं मछलियां! गाजीपुर में चौंकाने वाली घटना, क्या है इसके पीछे की कहानी

सम्बंधित ख़बरें

ghazipur news
गाजीपुर: हैंडपंप से निकल रहीं मछलियां 
ट्यूबवेल से निकल रहीं मछलियां. (Photo: Screengrab)
हैंडपंप-ट्यूबवेल से निकल रहीं मछलियां! गाजीपुर में चौंकाने वाली घटना 
Rajbhar's statement on the beating of Subhaspa worker (Photo- ITG)
अपने कार्यकर्ता की पिटाई पर राजभर का बयान, महिला सिपाही ने बरसाए थे थप्पड़  
Female constable slaps Party worker (Photo- ITG)
गाजीपुर में महिला सिपाही ने राजभर के कार्यकर्ता को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, वीडियो वायरल 
Ghazipur Lathi Charge Death: CM Yogi met with the family.
गाजीपुर लाठीचार्ज मौत: योगी से मुलाकात पर पीड़ित परिवार क्या बोला?  

पीड़ित अमितेश मिश्र ने बताया कि 2017 में उनके बड़े भाई और पत्रकार राजेश मिश्र की हत्या हुई थी, जिसमें वे मुख्य गवाह हैं. उसी मामले में गवाही से रोकने के लिए बदमाशों ने उन पर यह हमला किया है. अमितेश ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी.

Advertisement

गाजीपुर

मामले में SP ने कही ये बात

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है. घायल अपराधी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अन्य फरार बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है. पकड़े गए बदमाश से पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा फिलहाल पुलिस इस हमले को पुराने हत्याकांड से जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement