UP: जितिया पर्व पर चंदौली-देवरिया में 2 बच्चों की डूबकर मौत, एक गंभीर

जितिया (जीवित्पुत्रिका) पर्व के दौरान चंदौली और देवरिया में रविवार को स्नान के वक्त दर्दनाक हादसे हुए. चंदौली में दो बच्चे कर्मनासा नदी में डूब गए, जिनकी तलाश देर रात तक जारी रही. देवरिया में तालाब में नहाते समय दो बच्चों की मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है. पुलिस और गोताखोर लगातार राहत और खोजबीन कार्य कर रहे हैं.

नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत (Photo: Representational )
नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के देवरिया में जितिया (जीवित्पुत्रिका) पर्व के दौरान रविवार शाम दो अलग-अलग जिलों में स्नान के समय दर्दनाक हादसे हुए. चंदौली में दो बच्चों के डूबने की आशंका है, जबकि देवरिया में दो बच्चों की मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जितिया पर्व के मौके पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और नदी, तालाब, मंदिरों के पास पूजा-अर्चना करती हैं. 

दो बच्चों की डूबने से हुई मौत

चंदौली जिले के चारि गांव के पास शाम करीब 6 बजे यह हादसा हुआ. पर्व पर परिजनों के साथ आए बच्चे कर्मनासा नदी में स्नान करने गए थे. इसी दौरान 12 साल के पियूष यादव और 9 साल के हिमांशु यादव गहरे पानी में चले गए और डूब गए. 

थाना कंदवा की प्रभारी निरीक्षक प्रियंका सिंह ने बताया कि पुलिस और गोताखोरों की टीम ने रात तक खोजबीन जारी रखी, लेकिन दोनों बच्चे नहीं मिले. उधर, देवरिया जिले के गौराई बाजार और बैतालपुर थाना क्षेत्रों में अलग-अलग हादसों में तीन बच्चे गहरे पानी में फंस गए. 

एक की हालत गंभीर

देवगांव में स्नान के दौरान चार बच्चे तालाब में गिर गए. दो को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि 12 वर्षीय राधा गुप्ता और 9 वर्षीय अमृता गुप्ता को अस्पताल ले जाया गया. महार्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में राधा को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं अमृता ICU में गंभीर हालत में भर्ती है.

एक अन्य घटना बैतालपुर थाना क्षेत्र के गुलहरिया गांव में हुई, जहां 10 साल का राज तालाब में नहाते समय डूब गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस प्रशासन ने इन घटनाओं के बाद नदी और तालाबों के किनारे अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान बच्चों को गहरे पानी में जाने से रोकना बेहद ज़रूरी है.

 

