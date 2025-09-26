झांसी में सांड का आतंक... महिला कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिरी, दिल दहला देने वाला वीडियो

झांसी शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां बबीना थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बेकाबू सांड ने अचानक महिला पर हमला कर दिया. यह घटना पास के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना बबीना कैंट के नंदनपुरा इलाके की है. 50 वर्षीय फूलवती पत्नी स्व. ध्यानचंद अपने घर के पास से गुजर रही थीं. जैसे ही वह गली में पहुंचीं, अचानक पीछे से आए एक आवारा सांड ने उन पर हमला बोल दिया. सांड ने सींगों से महिला को उठा लिया और कई फीट ऊपर हवा में उछाल दिया. इसके बाद महिला जोर से सड़क पर जा गिरी.

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला के गिरते ही गंभीर चोट आई. आसपास के लोगों को पता चला तो अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान एक बाइक सवार युवक मौके पर पहुंचा और उसने सांड को भगाने की कोशिश की. घटना के कुछ ही सेकंड का यह वीडियो लोगों के रोंगटे खड़े करने वाला है.

हमले के बाद स्थानीय लोग और परिजन महिला को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए. प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार महिला के सिर और शरीर पर गहरी चोटें आई हैं. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और फिलहाल हालत नाजुक बनी हुई है.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन झांसी की गलियों और सड़कों पर आवारा सांड और अन्ना पशु घूमते रहते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. लोगों ने प्रशासन और नगर निगम पर सवाल उठाते हुए कहा कि गौशालाओं में अन्ना पशुओं को रखने के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं. वास्तविकता यह है कि आवारा पशु सड़कों पर लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं.

