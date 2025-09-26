scorecardresearch
 

झांसी में सांड का आतंक... महिला कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिरी, दिल दहला देने वाला वीडियो

झांसी में एक सांड ने सड़क से गुजर रही महिला पर हमला कर दिया. महिला को सींगों से कई फीट ऊपर उछाला, फिर जोर से जमीन पर पटक दिया गया. यह दिल दहला देने वाला मंजर पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. घटना के बाद घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

सांड ने महिला पर किया हमला. (Photo: Screengrab)
सांड ने महिला पर किया हमला. (Photo: Screengrab)

झांसी शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां बबीना थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बेकाबू सांड ने अचानक महिला पर हमला कर दिया. यह घटना पास के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना बबीना कैंट के नंदनपुरा इलाके की है. 50 वर्षीय फूलवती पत्नी स्व. ध्यानचंद अपने घर के पास से गुजर रही थीं. जैसे ही वह गली में पहुंचीं, अचानक पीछे से आए एक आवारा सांड ने उन पर हमला बोल दिया. सांड ने सींगों से महिला को उठा लिया और कई फीट ऊपर हवा में उछाल दिया. इसके बाद महिला जोर से सड़क पर जा गिरी.

यहां देखें Video

सांड ने महिला को उठाकर पटका, Video 

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला के गिरते ही गंभीर चोट आई. आसपास के लोगों को पता चला तो अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान एक बाइक सवार युवक मौके पर पहुंचा और उसने सांड को भगाने की कोशिश की. घटना के कुछ ही सेकंड का यह वीडियो लोगों के रोंगटे खड़े करने वाला है.

यह भी पढ़ें: फतेहपुर: सांड ने युवक को सींगों पर उठाकर 4 फीट उछाला और 30 फीट दूर फेंका, वीडियो वायरल

हमले के बाद स्थानीय लोग और परिजन महिला को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए. प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार महिला के सिर और शरीर पर गहरी चोटें आई हैं. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और फिलहाल हालत नाजुक बनी हुई है.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन झांसी की गलियों और सड़कों पर आवारा सांड और अन्ना पशु घूमते रहते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. लोगों ने प्रशासन और नगर निगम पर सवाल उठाते हुए कहा कि गौशालाओं में अन्ना पशुओं को रखने के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं. वास्तविकता यह है कि आवारा पशु सड़कों पर लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं.

