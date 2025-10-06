VIDEO: मंदिर के बाहर से पुजारी की चप्पल चोरी, बाइक से आया चोर और उड़ा ले गया ब्रांडेड Slipper

झांसी के प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर में रविवार को एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई. यहां दर्शन के लिए आए युवक ने मंदिर में पुजारी की महंगी नई चप्पल चुरा ली और अपनी पुरानी-फटी चप्पल वहीं छोड़ दी. पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

दरअसल, झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में रविवार सुबह उस समय सभी लोग हैरान रह गए, जब मंदिर के पुजारी वैभव त्रिपाठी ने देखा कि उनकी नई ब्रांडेड चप्पल गायब है. पुजारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले ही नई, महंगी और ब्रांडेड चप्पल खरीदी थी.

रोज़ की तरह पूजा-अर्चना करने के बाद जब बाहर आए, तो देखा कि उनकी चप्पल वहां नहीं है. पहले उन्होंने सोचा कि शायद किसी श्रद्धालु ने गलती से पहन ली हो, लेकिन जब काफी खोजबीन के बाद भी चप्पल नहीं मिली, तो उन्होंने मंदिर में लगे CCTV फुटेज चेक किए. फुटेज में जो सामने आया, वह चौंकाने वाला था. एक युवक बाइक से मंदिर पहुंचता है, बाइक को बाहर खड़ी कर अपनी पुरानी चप्पलें उतारता है और फिर मंदिर में प्रवेश करता है.

लोगों ने कहा ये नवाचार है

कुछ ही देर बाद वह पुजारी की नई चप्पल पहनकर बाहर निकलता है, जबकि अपनी पुरानी चप्पल वहीं छोड़ जाता है. इस हास्यास्पद लेकिन शर्मनाक घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे चोरी में ‘नवाचार’ बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं, “अब चप्पल भी नहीं बच रहा है.

पीड़ित पुजारी वैभव त्रिपाठी ने कहा कि मैं सिद्धेश्वर मंदिर में पुजारी हूं और यही पर पूजा करता हूं. एक दिन पहले ही मैंने चप्पल खरीदकर लाई थी. लेकिन रविवार सुबह मंदिर में पूजा करने चला गया और जब बाहर लौटा तो मेरी चप्पल गायब थी. जब मैंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें एक व्यक्ति बाइक से आता हुआ दिखा और अपनी चप्पल उतार कर मेरी चप्पल पहनकर कर चला गया.



