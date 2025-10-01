scorecardresearch
 

VIDEO: रेलवे क्रॉसिंग हुई बंद तो 'बाहुबली' बन गया युवक, कंधे पर उठाई बाइक और फिर...

झांसी में एक शख्स का कंधे पर बाइक उठाकर बंद रेलवे क्रॉसिंग पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ियों की लंबी कतार के बीच एक शख्स अपनी बाइक को पहलवान की तरह उठाकर क्रॉसिंग पार कर रहा है.

बाइक को कंधे पर उठाकर ले जाता शख्स (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के झांसी में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर ले जाता दिख रहा है. यह वीडियो झांसी-कानपुर रेलवे लाइन के पास मोंठ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. 

आपको बता दें कि यह घटना झांसी के मोंठ थाना क्षेत्र में स्थित झांसी-कानपुर रेलवे लाइन की क्रॉसिंग पर हुई. एक शख्स ने बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए अपनी बाइक को कंधे पर उठा लिया. इस वीडियो को किसी ने रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया. यह वीडियो दो-तीन दिन पहले का है और इसे समथर की ओर जाने वाले रास्ते का बताया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. 

मोंठ थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी ने फोन पर बताया कि बाइक को कंधे पर उठाकर ले जाने वाले शख्स का नाम प्रदीप है. वह समथर थाना क्षेत्र के कडूरा गांव का रहने वाला है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी और उसी समय इस शख्स ने यह कदम उठाया. पुलिस ने बताया कि मामला रेलवे क्रॉसिंग पार करने से जुड़ा है, इसलिए इस पर आगे की कार्रवाई आरपीएफ करेगी. 

पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और तुरंत इसकी जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि यह घटना रेलवे सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला है. हालांकि, शख्स के खिलाफ अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है. गौरतलब है कि इस तरह के वीडियो अक्सर लोगों को लापरवाही बरतने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उकसाते हैं. 

---- समाप्त ----
