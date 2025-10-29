पत्नी ने संबंध बनाने से किया इनकार तो पति ने छत से फेंका, 3 साल पहले ही हुआ था प्रेम विवाह

झांसी में एक प्यार भरा रिश्ता नफरत और हिंसा की कहानी बन गया. तीन साल पहले मंदिर में सात फेरे लेकर एक-दूजे का हाथ थामने वाले पति-पत्नी के बीच अब दरार इतनी गहरी हो गई कि मामला जानलेवा बन गया. मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपनी ही पत्नी को महज़ इसलिए घर की छत से नीचे फेंक दिया क्योंकि उसने संबंध बनाने से मना कर दिया था. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो गया कि कभी एक-दूसरे के लिए जान देने वाले अब एक-दूसरे की जान लेने पर उतर आए. फिलहाल गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
2022 में हुई थी दोनों की शादी
जानकारी के अनुसार झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम स्यावरी के रहने वाले मुकेश अहिरवार ने 3 साल पहले तीजा से प्रेम विवाह किया था. पत्नी तीजा ने बताया कि शादी के पहले मुकेश अक्सर उससे मिलने उसके घर पर आता था. एक दिन घर वालों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया इसके बाद 2022 में उनका विवाह करा दिया. शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक साल बाद पति का व्यवहार बदल गया. वह उसके साथ झगड़ा और मारपीट करने लगा.
तीजा के अनुसार एक दिन पहले ही मुकेश ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद फिर ज़बरदस्ती करने लगा. जब तीजा ने विरोध किया और कहा कि “जब आपको मुझसे कोई मतलब नहीं तो क्यों संबंध बनाना चाहते हैं,” तो यह बात मुकेश को नागवार गुज़री. गुस्से में आकर वह तीजा के साथ मारपीट करने लगा और इस दौरान उसे घर की छत से नीचे धक्का दे दिया. महिला के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे और उसे घायल अवस्था में नीचे से उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाए.
जांच में जुटी पुलिस
मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ड़ॉ. रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि तीजा नाम की महिला को परिजनों द्वारा मऊरानीपुर सीएससी लाया गया. प्रियजनों का कहना है कि उसे छत से किसी ने गिराया है. घायल महिला को प्रथम उपचार देकर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही मऊरानीपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.