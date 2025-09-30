पति पत्नी में हुआ क्लेश, गुस्से में बीवी को मारकर फांसी पर झूला शख्स, गुरुग्राम में डरा देने वाला मामला

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हत्या और आत्महत्या का डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां की एक सोसाइटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है.

30 साल के आरोपी अजय कुमार ने अपने दोस्त को एक वीडियो संदेश भी भेजा जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात कही थी. दोस्त से मिली जानकारी के बाद, पुलिस उसके फ्लैट पहुंची और दोनों को मृत पाया. पुलिस के अनुसार, अजय और उनकी पत्नी 28 साल की स्वीटी शर्मा की शादी तीन साल पहले हुई थी. वे दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करते थे.

पुलिस ने बताया कि उन्हें अजय के दोस्त का फोन आया था जिसमें बताया गया था कि उसके दोस्त ने रविवार दोपहर 3.15 बजे उसे एक वीडियो भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह आत्महत्या करने जा रहा है. वीडियो से ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था.

जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने स्वीटी का शव जमीन पर पड़ा पाया और उस पर एक दुपट्टा पड़ा था जिससे उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी. उन्होंने बताया कि अजय पंखे से फंदे से लटका हुआ था. पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अजय ने अपनी पत्नी की हत्या की है. हालांकि, दोनों घटनाओं के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.

