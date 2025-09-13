scorecardresearch
 

झांसी: ब्यूटी पार्लर में घुसकर पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, वजह जान हो जाएंगे हैरान

झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र में 27 साल की ब्यूटीशियन पर उसके पति ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया. महिला की हालत नाजुक है और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले भी पति उस पर गोली चला चुका था. दोनों के बीच तलाक और मारपीट का मामला कोर्ट में विचाराधीन है.

ब्यूटीशियन की हालत गंभीर (Photo: Screengrab)
ब्यूटीशियन की हालत गंभीर (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक बार फिर पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. गरौठा थाना क्षेत्र में 27 साल की ब्यूटीशियन सफीना पर उसके पति शनि ने ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर चाकू से हमला कर दिया. चेहरे और गर्दन पर वार होने से सफीना गंभीर रूप से घायल हो गई. 

पति-पत्नी में चल रहा था विवाद

मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग उसे आनन-फानन में गुरसरांय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, जहां से हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक सफीना की शादी करीब चार साल पहले मऊरानीपुर थाना क्षेत्र निवासी शनि से हुई थी. 

महिला की है तीन साल की बेटी

उनकी एक तीन साल की बेटी भी है. शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था. इसी दौरान शनि ने एक बार सफीना पर गोली चला दी थी, जिसके बाद सफीना मायके आकर रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी. उसने पति के खिलाफ मारपीट और तलाक का मामला न्यायालय में दर्ज कराया था, जो अभी भी विचाराधीन है.

12 सितंबर की शाम सफीना अपने ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी, तभी शनि वहां पहुंचा और अचानक हमला कर दिया. चाकू से किए गए वार के कारण सफीना खून से लथपथ हो गई. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

मामले की जांच में जुटी है पुलिस

घटना पर घायल की बहन नसरीन ने बताया कि आरोपी ने पहले भी सफीना पर गोली चलाई थी और इस बार उसने जान से मारने के इरादे से चाकू से हमला किया. पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) गरौठा असमा बकार ने बताया कि सफीना झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
 

