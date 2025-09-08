scorecardresearch
 

झांसी: रिटायर्ड फौजी से मारपीट करने वाले का एनकाउंटर... हिस्ट्रीशीटर बाप-बेटे गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रिटायर्ड फौजी से मारपीट की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की थी. इसी बीच आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

रिटायर्ड फौजी से मारपीट करने वालों का एनकाउंटर. (Photo: Screengrab)
झांसी के सदर बाजार थानान्तर्गत भट्टागांव स्थित सैनिक कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी वीरभूषण सिंह 9 अगस्त को अपनी स्कूटी से चौराहे पर  जा रहे थे. तभी ऑटो चालक यूपी-93 डीटी-8603 के चालक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज करते हुए चालक ने अपने भाई आशिक और हिस्ट्रीशीटर पिता फिरोज उर्फ जंगी को बुला लिया. इसके बाद तीनों ने मिलकर रिटायर्ड फौजी वीरभूषण सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी थी.

जिससे वह घायल हो गए थे. इसकी शिकायत मिलने पर सदर बाजार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी थी. इसी बीच रविवार देर राात्रि पिता फिरोज का अपने बेटे आशिक के साथ बाइक से जाते समय भगवंतपुरा के पास पुलिस से सामना हो गया. पुलिस को देख दोनों पिता-पुत्र भागने का प्रयास करने लगे.

पुलिस ने उन्हें रोका तो फिरोज ने फायरिंग कर दी. पुलिस ने बचाव करते हुए कांउटर अटैक किया. जिसमें गोली लगने से फिरोज उर्फ जंगी घायल हो गया. जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है. साथ ही पुलिस ने दोनों के पास से बाइक और हथियार व कारतूस भी बरामद किया है. पुलिस के अनुसार घायल फिरोज पर करीब 20 संगीन मुकदमें पहले से ही दर्ज हैं और वह हिस्ट्रीशीटर है.

पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेन्द्र कुमार ने बताया कि 9 अगस्त को सदर बाजार थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी वीर भूषण चरण सिंह के साथ मारपीट हुई थी. इस संबंध में सदर बाजार थाने में मामला दर्ज हुआ था. मामला दर्ज होने के बाद नामित आरोपी फिरोज उर्फ जंगी और उसके बेटे आशिक व एक अन्य को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था.

इसी बीच रविवार रात को सूचना मिली थी कि फिरोज उर्फ जंगी भगवंतपुरा की ओर जाने वाला है. इस सूचना पर स्वॉट प्रभारी टीम और सदर बाजार थाना प्रभारी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग शुरू की गई. जहां वह आते दिखे. पुलिस टीम ने दोनों को रोकने की कोशिश, लेकिन दोनों रुके नहीं. 

जिसके बाद पुलिस टीम ने दोनों को घेरने का प्रयास किया तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस की गोली से घायल फिरोज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

