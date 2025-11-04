scorecardresearch
 

Feedback

झांसी: खेत में शव दफनाए जाने की खबर पर दौड़ी चली आई पुलिस, खुदाई कराई तो निकला जर्मन शेफर्ड डॉग

उत्तर प्रदेश के झांसी के एक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई. जब क्रिकेट खेल रहे लड़कों ने संदिग्ध गड्ढा ढका देखा. साथ ही ढके गड्डे के आसपास नमक और कंबल पड़ा देखा. लड़कों को लगा कि किसी ने गड्ढे में शव को दफनाया है.

Advertisement
X
शव दफनाए जाने की खबर पर खुदाई कराती पुलिस. (Photo: Ajay Jha/ITG)
शव दफनाए जाने की खबर पर खुदाई कराती पुलिस. (Photo: Ajay Jha/ITG)

झांसी में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कुछ घंटों के लिए पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. रक्सा थाना क्षेत्र के कोटखेरा गांव में खेत में शव दबे होने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, फोरेंसिक टीम और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई. लेकिन जब खुदाई शुरू हुई, तो जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया. क्योंकि गड्ढे से कोई इंसानी शव नहीं बल्कि एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता निकला.

खुदाई के दौरान निकला कुत्ते का शव 

जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार सुबह हुई. गांव के कुछ युवक खेतों के पास प्लॉटिंग साइट पर क्रिकेट खेलने पहुंचे. खेल के दौरान उन्हें एक संदिग्ध गड्ढा दिखाई दिया, जिसे हाल ही में मिट्टी से ढका गया था. पास में नमक के पैकेट और एक कंबल भी पड़ा था, जिससे यह शक गहरा गया कि शायद यहां किसी का शव दबाया गया है. युवकों ने तुरंत इसकी सूचना ग्राम प्रधान राम मिलन यादव को दी.

सम्बंधित ख़बरें

घरेलू विवाद में की हत्या. (Photo: Representational)
पति ने पत्नी को लोहे की रॉड से पीटकर मार डाला, तीन साल के बच्चे को शव के साथ कमरे में किया बंद 
Anant Singh was responsible for the murder, with direct accusations from the family.
बिहार: दुलारचंद की हत्या पर बवाल, शव यात्रा में फायरिंग और पथराव, देखें 
दुल्हन के मेकअप में देरी पर चले लाठी-डंडे, मंडप में मची भगदड़, थाने पर हुई सुलह 
सीओ ऋषिकांत शुक्ला. (File Photo: Simer Chawla/ITG)
UP पुलिस के CO ने 10 साल में बनाई 100 करोड़ की संपत्ति, दारोगा के पद पर हुई थी ज्वाइनिंग 
young man, along with his girlfriend, cheated the jeweler.
महंगी रेसिंग बाइक से आए और ज्वैलर को लगा गए 50 हजार का चूना, LLB की छात्रा प्रेमी के साथ अरेस्ट  

यह भी पढ़ें: बहराइच नाव हादसे की दर्दनाक कहानी: बच्चों के शव का इंतजार, दो दिन रुका रहा मां का अंतिम संस्कार, यूं उजड़ा घनश्याम का पूरा संसार

ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और पूरा इलाका कुछ ही देर में अफवाहों से गूंज उठा. मामला गंभीर लगने पर इसकी जानकारी रक्सा थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रुपेश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने खेत के उस हिस्से को तत्काल सील किया और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके.

Advertisement

करीब एक घंटे की तैयारी के बाद खुदाई शुरू हुई. सभी की सांसें थम गईं. लेकिन जब मिट्टी के नीचे से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते का शव मिला तो सभी ने राहत की सांस ली. मौके पर मौजूद लोग भी इस अजीबोगरीब घटना पर हैरान रह गए कि आखिर कुत्ते को इस तरह नमक और कंबल के साथ क्यों दबाया गया था. थाना प्रभारी रुपेश कुमार ने बताया कि सुबह खेत में शव दबे होने की सूचना मिली थी.

ग्राम प्रधान ने क्या कहा 

पुलिस टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ खुदाई कराई गई. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि गड्ढे में किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक कुत्ते का शव था. प्रारंभिक जांच में किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है. मामले की पूरी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है.

ग्राम प्रधान राम मिलन यादव ने बताया कि आज ग्रामीणों ने बताया कि यहां एक दिन पहले कुछ लोग आए थे और गड्डा खोदकर इसमे कुछ दफना गए. जिसकी सूचना पुलिस दी गई. रक्सा पुलिस ने आकर गड्डा खुदवाया. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी. जब गड्डा खोदा गया तो उसमें एक कुत्ते का शव मिला. लगता है किसी का पालतू कुत्ता था और मरने पर लोग उसे दफना कर चले गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement