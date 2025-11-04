झांसी: खेत में शव दफनाए जाने की खबर पर दौड़ी चली आई पुलिस, खुदाई कराई तो निकला जर्मन शेफर्ड डॉग

झांसी में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कुछ घंटों के लिए पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. रक्सा थाना क्षेत्र के कोटखेरा गांव में खेत में शव दबे होने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, फोरेंसिक टीम और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई. लेकिन जब खुदाई शुरू हुई, तो जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया. क्योंकि गड्ढे से कोई इंसानी शव नहीं बल्कि एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता निकला.

खुदाई के दौरान निकला कुत्ते का शव

जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार सुबह हुई. गांव के कुछ युवक खेतों के पास प्लॉटिंग साइट पर क्रिकेट खेलने पहुंचे. खेल के दौरान उन्हें एक संदिग्ध गड्ढा दिखाई दिया, जिसे हाल ही में मिट्टी से ढका गया था. पास में नमक के पैकेट और एक कंबल भी पड़ा था, जिससे यह शक गहरा गया कि शायद यहां किसी का शव दबाया गया है. युवकों ने तुरंत इसकी सूचना ग्राम प्रधान राम मिलन यादव को दी.

ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और पूरा इलाका कुछ ही देर में अफवाहों से गूंज उठा. मामला गंभीर लगने पर इसकी जानकारी रक्सा थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रुपेश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने खेत के उस हिस्से को तत्काल सील किया और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके.

करीब एक घंटे की तैयारी के बाद खुदाई शुरू हुई. सभी की सांसें थम गईं. लेकिन जब मिट्टी के नीचे से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते का शव मिला तो सभी ने राहत की सांस ली. मौके पर मौजूद लोग भी इस अजीबोगरीब घटना पर हैरान रह गए कि आखिर कुत्ते को इस तरह नमक और कंबल के साथ क्यों दबाया गया था. थाना प्रभारी रुपेश कुमार ने बताया कि सुबह खेत में शव दबे होने की सूचना मिली थी.

ग्राम प्रधान ने क्या कहा

पुलिस टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ खुदाई कराई गई. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि गड्ढे में किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक कुत्ते का शव था. प्रारंभिक जांच में किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है. मामले की पूरी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है.

ग्राम प्रधान राम मिलन यादव ने बताया कि आज ग्रामीणों ने बताया कि यहां एक दिन पहले कुछ लोग आए थे और गड्डा खोदकर इसमे कुछ दफना गए. जिसकी सूचना पुलिस दी गई. रक्सा पुलिस ने आकर गड्डा खुदवाया. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी. जब गड्डा खोदा गया तो उसमें एक कुत्ते का शव मिला. लगता है किसी का पालतू कुत्ता था और मरने पर लोग उसे दफना कर चले गए.

