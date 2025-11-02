scorecardresearch
 

Feedback

जानलेवा साबित हुआ साइबर फ्रॉड, नौकरी का झांसा देकर की ठगी, महिला ने की आत्महत्या

उत्तर प्रदेश के झांसी में साइबर ठगी का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां नौकरी का झांसा देकर ठगे जाने के बाद 21 वर्षीय भावना पाल ने आत्महत्या कर ली. 28 अक्टूबर से लापता भावना का शव बेतवा नदी से मिला. परिवार के अनुसार, ऑनलाइन फ्रॉड में उनके खाते से करीब 5,000 रुपये गायब हो गए थे, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थीं.

Advertisement
X
महिला के खाते से करीब 5000 रुपये गायब थे जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थी. (Photo: AI Generated)
महिला के खाते से करीब 5000 रुपये गायब थे जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थी. (Photo: AI Generated)

साइबर ठगी किस हद तक क्रूर और खतरनाक हो सकती है इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आया है. यहां एक 21 साल की युवती ने कथित तौर पर साइबर ठगी का शिकार होने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी.

28 अक्टूबर से लापता थीं भावना

पुलिस के मुताबिक, शेर सिंह पाल की पत्नी भावना पाल झांसी के बारुआसागर इलाके के मिलन मोहल्ले की निवासी थीं. 28 अक्टूबर को वह लापता हो गई थीं. काफी खोजबीन के बाद शुक्रवार को उनका शव बेतवा नदी में नौटघाट पुल के पास मिला.

सम्बंधित ख़बरें

Cyber Crime in Uttar Pradesh
'कॉरपोरेट प्रोफेशनल' से 'साइबर क्रिमिनल' बने दोस्त, लोगों को ऐसे लगाया लाखों का चूना 
Bengaluru online fraud
बेंगलुरु: ऑनलाइन मंगाया मोबाइल, अंदर निकली टाइल 
बाबा किस्मतवाले टेलीग्राम चैनल की कहानी. (Photo: AI-generated)
'बाबा किस्मतवाले' टेलीग्राम चैनल पर ये क्या चल रहा था? 
fraud
फोन से ऑर्डर की दवाई, फर्जी पुलिसवालों की एंट्री और बैंक खाता खाली  
Bijnor: Upon opening a wedding invitation on WhatsApp, 100 peoples phones were hacked!
व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड खोलते ही 100 लोगों का फोन हैक! खाता खाली 

यह भी पढ़ें: 'कॉरपोरेट प्रोफेशनल' से 'साइबर क्रिमिनल' बने दोस्त, लोगों को ऐसे लगाया लाखों रुपए का चूना

भावना के पति शेर सिंह ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले भावना ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थीं. ठगों ने नौकरी देने का झांसा देकर उनसे पैसे ले लिए और धोखाधड़ी की, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थीं.

यह भी पढ़ें: पुणे: साइबर ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी से ऐंठे 1.19 करोड़, सदमे से मौत

खाते से गायब 5000 रुपये

Advertisement

बारुआसागर थाना प्रभारी राहुल राठौर ने बताया कि परिवार ने कहा है कि भावना के खाते से करीब 5,000 रुपये गायब थे. हालांकि, साइबर ठगी के मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. राहुल राठौर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और शिकायत मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement