जानलेवा साबित हुआ साइबर फ्रॉड, नौकरी का झांसा देकर की ठगी, महिला ने की आत्महत्या

साइबर ठगी किस हद तक क्रूर और खतरनाक हो सकती है इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आया है. यहां एक 21 साल की युवती ने कथित तौर पर साइबर ठगी का शिकार होने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी.

28 अक्टूबर से लापता थीं भावना

पुलिस के मुताबिक, शेर सिंह पाल की पत्नी भावना पाल झांसी के बारुआसागर इलाके के मिलन मोहल्ले की निवासी थीं. 28 अक्टूबर को वह लापता हो गई थीं. काफी खोजबीन के बाद शुक्रवार को उनका शव बेतवा नदी में नौटघाट पुल के पास मिला.

भावना के पति शेर सिंह ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले भावना ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थीं. ठगों ने नौकरी देने का झांसा देकर उनसे पैसे ले लिए और धोखाधड़ी की, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थीं.

खाते से गायब 5000 रुपये

बारुआसागर थाना प्रभारी राहुल राठौर ने बताया कि परिवार ने कहा है कि भावना के खाते से करीब 5,000 रुपये गायब थे. हालांकि, साइबर ठगी के मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. राहुल राठौर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और शिकायत मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

