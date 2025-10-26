झांसी के अदरक मंडी में घुसा 5 फीट लंबा मगरमच्छ, मची अफरा-तफरी- Video

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रविवार तड़के बरुआसागर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय अदरक मंडी की एक नाली में 5 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया. अचानक घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस जलीय जीव को देखकर लोगों में दहशत फैल गई. आनन-फानन में सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया.
जानकारी के अनुसार यह मगरमच्छ बेतवा नदी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करके बरुआसागर अदरक मंडी की नाली में पहुंच गया था. सुबह करीब 3 बजे कुछ राहगीरों ने उसे नाली के पास हिलता-डुलता देखा, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना वन विभाग को दी गई.
वन विभाग की टीम ने एक घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू
सूचना मिलते ही वन क्षेत्र अधिकारी और उनकी टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से इलाके की घेराबंदी कर दी, ताकि मगरमच्छ किसी को नुकसान न पहुंचा सके. इसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ. टीम ने रस्सियों और जाल की मदद से मगरमच्छ को धीरे-धीरे नाली से बाहर निकाला.
यह अभियान करीब एक घंटे से अधिक तक चला. मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे वाहन में रखकर वापस बेतवा नदी के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.