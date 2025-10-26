scorecardresearch
 

झांसी के अदरक मंडी में घुसा 5 फीट लंबा मगरमच्छ, मची अफरा-तफरी- Video

झांसी के अदरक मंडी में अचानक 5 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया. जिससे मंडी में अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और मौके पर पहुंची टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया.

मंडी में मगरमच्छ घुसने से मची अफरा-तफरी. (Photo: Screengrab)
मंडी में मगरमच्छ घुसने से मची अफरा-तफरी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रविवार तड़के बरुआसागर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय अदरक मंडी की एक नाली में 5 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया. अचानक घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस जलीय जीव को देखकर लोगों में दहशत फैल गई. आनन-फानन में सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया.

जानकारी के अनुसार यह मगरमच्छ बेतवा नदी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करके बरुआसागर अदरक मंडी की नाली में पहुंच गया था. सुबह करीब 3 बजे कुछ राहगीरों ने उसे नाली के पास हिलता-डुलता देखा, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना वन विभाग को दी गई.

वन विभाग की टीम ने एक घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू

सूचना मिलते ही वन क्षेत्र अधिकारी और उनकी टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से इलाके की घेराबंदी कर दी, ताकि मगरमच्छ किसी को नुकसान न पहुंचा सके. इसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ. टीम ने रस्सियों और जाल की मदद से मगरमच्छ को धीरे-धीरे नाली से बाहर निकाला.

यह अभियान करीब एक घंटे से अधिक तक चला. मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे वाहन में रखकर वापस बेतवा नदी के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया. 

