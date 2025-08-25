झांसी में मां-बुआ पर अश्लील कमेंट का विरोध करने पर 14 साल के लड़के को पीटा, घटना CCTV में कैद

झांसी जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में 14 वर्षीय अलताफ के साथ मारपीट की घटना सामने आई. घटना 22 अगस्त की है, जब अलताफ गैस चूल्हा रिपेयर कर रहा था. दुकान पर आए दुकान मालिक के बेटे लकी ने अलताफ से कहा कि अपनी मां और बुआ को एक-एक घंटे के लिए भेज दो, 500 रुपये देंगे.

अलताफ ने इसका विरोध किया तो लकी भड़क गया और उसे मारने लगा. आरोपी ने बाल खींचा, हाथ मरोड़ा और लात-घूसे मारे. अलताफ ने फोन कर अपने पिता को बुलाया. पिता, मां, बुआ और दादी के आने पर भी लकी और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की.

14 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट

घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया. अलताफ और उसकी मां शबीना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सदर बाजार थाना प्रभारी प्रकाश ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी लकी, रियाज, राजा और आरिफ के खिलाफ धारा 115(2), 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद

पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है. अलताफ ने बताया कि मारपीट करीब आधे घंटे तक चली और यह पहले भी गंदे मजाक का मामला हो चुका था. मां शबीना ने कहा कि उनका बेटा विरोध करने पर ही हमला झेल रहा है.



