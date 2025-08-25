scorecardresearch
 

Feedback

झांसी में मां-बुआ पर अश्लील कमेंट का विरोध करने पर 14 साल के लड़के को पीटा, घटना CCTV में कैद

झांसी के भट्टा गांव में 14 वर्षीय अलताफ को उसके विरोध करने पर बेरहमी से पीटा गया. आरोपी लकी ने अलताफ से मां और बुआ को भेजने के लिए कहा और विरोध पर मारपीट की. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
नाबालिग लड़के को पीटा (Photo: Screengrab)
नाबालिग लड़के को पीटा (Photo: Screengrab)

झांसी जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में 14 वर्षीय अलताफ के साथ मारपीट की घटना सामने आई. घटना 22 अगस्त की है, जब अलताफ गैस चूल्हा रिपेयर कर रहा था. दुकान पर आए दुकान मालिक के बेटे लकी ने अलताफ से कहा कि अपनी मां और बुआ को एक-एक घंटे के लिए भेज दो, 500 रुपये देंगे.

अलताफ ने इसका विरोध किया तो लकी भड़क गया और उसे मारने लगा. आरोपी ने बाल खींचा, हाथ मरोड़ा और लात-घूसे मारे. अलताफ ने फोन कर अपने पिता को बुलाया. पिता, मां, बुआ और दादी के आने पर भी लकी और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की.

14 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट

सम्बंधित ख़बरें

Assault on devotees (Photo: Screengrab)
सांवरिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं और दुकानदारों बीच जमकर हुई मारपीट, Video Viral  
Baghpat
रिश्ता टूटने पर लड़की पक्ष ने की मारपीट, CCTV में कैद 
Muzaffarpur fight between two parties over demanding outstanding money
मुजफ्फरपुर में उधार के पैसों पर बवाल, दो पक्षों में मारपीट और आगजनी, पुलिस पर हमला 
Soldiers honored at Kashi Toll Plaza in Meerut (Photo: ITG)
VIDEO: बवाल के बाद अब मेरठ के टोल प्लाजा पर फौजियों का सम्मान, कर्मचारी कर रहे सैल्यूट  
कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक छात्र मोबाइल एक्सेसरी खरीदने दुकान पर गया, जहां बांग्ला बोलने पर दुकानदार और उसके बीच हाथापाई हो गई. (Photo: ITG)
कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से की मारपीट, बांग्ला में बात करने पर हुआ था विवाद 

घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया. अलताफ और उसकी मां शबीना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सदर बाजार थाना प्रभारी प्रकाश ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी लकी, रियाज, राजा और आरिफ के खिलाफ धारा 115(2), 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद 

पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है. अलताफ ने बताया कि मारपीट करीब आधे घंटे तक चली और यह पहले भी गंदे मजाक का मामला हो चुका था. मां शबीना ने कहा कि उनका बेटा विरोध करने पर ही हमला झेल रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement