झांसी में एम्बुलेंस-ट्रक की जोरदार टक्कर, इलाज के लिए जा रहे बुजुर्ग दंपति की मौके पर मौत

झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में कानपुर हाईवे पर सरकारी एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार टक्कर में इलाज के लिए जा रहे बुजुर्ग दंपति की मौके पर मौत हो गई. महिला को तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया. टक्कर के बाद ट्रक चालक फरार हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Pramod Kumar Gautam/ITG)
उत्तर प्रदेश के झांसी में कानपुर हाईवे पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. बड़ागांव थाना क्षेत्र में एक सरकारी एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें इलाज के लिए जा रही महिला और उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर होकर जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, मृत महिला की पहचान 60 वर्षीय गिरजा पत्नी तीरथ पाल के रूप में हुई है, जबकि उसके पति तीरथ पाल पुत्र हरकिशन की भी दुर्घटना में मौत हो गई. दोनों झांसी के टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के तुरका लहचूरा गांव के रहने वाले थे. परिवार के अनुसार गिरजा कई दिनों से बुखार से परेशान थीं. शुक्रवार रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर बेटे उन्हें गुरसरांय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

इसके बाद पति तीरथ उन्हें सरकारी एम्बुलेंस (UP 32 FG 2938) से लेकर मेडिकल कॉलेज की ओर रवाना हुआ. लेकिन रास्ते में कानपुर हाईवे पर एम्बुलेंस की ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

झांसी

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार

हादसे की सूचना मिलते ही बड़ागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो चुका था. थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि एम्बुलेंस ने ट्रक के पीछे से टक्कर मारी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक की तलाश शुरू कर दी है.

परिवार के मुताबिक मृत दंपति के चार बेटे हैं, जिनमें से एक की तीन साल पहले आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो चुकी है. अचानक हुए इस हादसे से गांव में मातम पसरा है और परिवार के लोग सदमे में हैं.

