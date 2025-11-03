ट्रेन से साइंटिस्ट की पत्नी के 15 लाख के गहने चोरी, फर्स्ट AC कोच से चोरों ने आभूषण से भरा बैग किया चोरी

दीपावली की छुट्टियों के बाद लौट रहे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनीष भोयर की पत्नी के साथ चलती ट्रेन में बड़ी चोरी की वारदात हो गई. गोरखपुर राप्तीसागर एक्सप्रेस (12512) के फर्स्ट एसी कोच से उनका पर्स चोरी हो गया, जिसमें करीब 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने थे. घटना उस समय हुई जब ट्रेन झांसी से आगे बढ़ चुकी थी और उरई स्टेशन पार कर रही थी.

डॉ. मनीष भोयर अपनी पत्नी भाग्यश्री के साथ 28 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम से गोरखपुर के बीच चलने वाली राप्तीसागर एक्सप्रेस में हिंगणाघाट रेलवे स्टेशन से सवार हुए थे. दोनों फर्स्ट एसी कोच (एच-1) की सीट संख्या ई-13 और 14 पर यात्रा कर रहे थे. सुबह करीब साढ़े चार बजे जब ट्रेन झांसी स्टेशन पहुंची, तब सब कुछ सामान्य था. लेकिन कुछ देर बाद भाग्यश्री ने देखा कि उनका पर्स गायब है. आसपास काफी खोजबीन की गई, लेकिन पर्स का कोई सुराग नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: स्कूल वैन का इस्तेमाल कर बड़ी-बड़ी चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम, शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित वैज्ञानिक ने बताया कि चोरी हुए पर्स में करीब 125 ग्राम सोने के गहने थे, जिनकी बाजार कीमत लगभग 15 लाख रुपए है. पर्स में एक मंगलसूत्र, एक रानीहार, एक कड़ा, एक अंगूठी, दो कान के कुंडल, एक चेन और दो छोटी कान की चेन शामिल थीं. पर्स गायब होने के बाद दंपति ने तुरंत जीआरपी से संपर्क किया और लखनऊ पहुंचने पर चारबाग रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि वैज्ञानिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. जीआरपी टीम आसपास के स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों की सूची खंगाल रही है ताकि संदिग्धों का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरी करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----