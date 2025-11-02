स्कूल वैन का इस्तेमाल कर बड़ी-बड़ी चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम, शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश

झारखंड के रामगढ़ जिले की रामगढ़ पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया है, जो स्कूल वैन लिखी हुई ओमनी वैन गाड़ी का इस्तेमाल कर बड़ी-बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे. पुलिस ने ऐसे आधे दर्जन शातिर अपराधी को गोला थाना क्षेत्र से देर रात चोरी के सामन के साथ धर दबोचा है. पुलिस ने इनके पास से एक स्कूल वैन लिखी हुई ओमनी वैन, एक बाइक और लाखों रुपए मूल्य की चोरी के तांबे को बरामद किया है.

इस मामले में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बहुत दिनों से जिले में चोरी की काफी शिकायतें मिल रही थी. इन्हीं शिकायतों को लेकर हमने पुलिस की एक टीम को लगाया था. देर रात हमें गुप्त सूचना मिली कि ये अपराधी बड़ी मात्रा में चोरी की गई तांबे की तार लेकर गोला थाना क्षेत्र से रामगढ़ की ओर आ रहे हैं. जिसके बाद हमने पुलिस टीम को निर्देश दिया.

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात गोला थाना क्षेत्र से इन शातिर अपराधियों को दबोच लिया. पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ किया तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग स्कूल वैन लिखी हुई ओमनी वैन का इसलिए इस्तेमाल किया करते हैं. ताकि पुलिस और अन्य लोगों को हम लोगों पर शक न हो.

स्कूल वैन लिखी हुई ओमनी वैन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब तक कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

