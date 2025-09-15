scorecardresearch
 

Feedback

जिन बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, उसी की नदी में डूबने से हुई मौत... जीवित्पुत्रिका पूजा के दिन गांव में पसरा मातम

उत्तर प्रदेश के चंदौली में जीवित्पुत्रिका व्रत के दौरान बड़ा हादसा हो गया. कंदवा थाना क्षेत्र के चारी गांव में नदी में नहाते समय दो मासूम बच्चे बह गए. सोमवार सुबह SDRF टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 10 वर्षीय हिमांशु और 16 वर्षीय पीयूष का शव बरामद कर लिया. गांव में मातम का माहौल है.

Advertisement
X
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल. (Photo: Uday Gupta/ITG)
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल. (Photo: Uday Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के चंदौली में रविवार देर शाम जीवित्पुत्रिका व्रत के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. कंदवा थाना क्षेत्र के चारी गांव में महिलाएं कर्मनाशा नदी किनारे व्रत की पूजा कर रही थीं, तभी दो मासूम बच्चे नदी में नहाते समय गहरे पानी में बह गए. घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी और मातम का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, गांव की महिलाएं रविवार को जीवित्पुत्रिका व्रत की पूजा के लिए नदी किनारे पहुंची थीं. इसी दौरान 16 वर्षीय पीयूष और 10 वर्षीय हिमांशु नदी में नहाने लगे. लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. महिलाएं पूजा में व्यस्त थीं, इसलिए किसी की नजर बच्चों की तरफ नहीं गई.

यह भी पढ़ें: चंदौली में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए बदमाशों ने मारी गोली

सम्बंधित ख़बरें

दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. (Photo: Representational)
दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत, एक युवक BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर 
ट्रक से 750 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद.(Photo: Uday Gupta/ITG)
UP से 1.40 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद, बिहार विधानसभा चुनाव में खपाने की थी तैयारी 
हथियार तस्करों के गैंग का पर्दाफाश, दो इनामी तस्कर गिरफ्तार 
10 हथियार बरामद.(Photo: Uday Gupta/ITG)
जिम संचालक हत्याकांड के फरार आरोपी चढ़े पुलिस हत्थे, असलहा तस्करी का भी खुलासा 
मकान गिरने से पिता-पुत्र की मौत. (Photo: Representational)
बुजुर्ग पिता और जवान बेटे की मौत… आधी रात को भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, मलबे से निकाले गए तो थम चुकी थीं सांसें 

शाम को जब महिलाएं पूजा खत्म कर घर लौटीं तो पता चला कि बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं. घबराकर लोग नदी किनारे पहुंचे तो वहां बच्चों के कपड़े पड़े मिले. इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और नदी किनारे भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने रातभर बच्चों को खोजने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. सोमवार सुबह एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 

Advertisement

घंटों की मशक्कत के बाद घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर 10 वर्षीय हिमांशु का शव बरामद किया गया. वहीं, 16 वर्षीय पीयूष की तलाश अभी भी जारी है. बच्चे के परिवारजन और गांव के लोग नदी किनारे बेसुध हालत में रोते-बिलखते नजर आए. वहीं, महिलाओं का कहना है कि जिस बच्चे के लिए ब्रत रखा, उसकी ही नदी में डुबने से मौत हो गई.

चंदौली

ग्राम प्रधान अरविंद कुमार यादव ने बताया कि महिलाएं पूजा करने गई थीं, तभी यह हादसा हुआ. बच्चों के घर न लौटने पर जब लोग चिंतित होकर नदी किनारे पहुंचे तो कपड़े देखकर घटना का अंदेशा हुआ. देर रात ग्रामीणों ने भी खोजबीन की, लेकिन नाकामी हाथ लगी. फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. जिस दिन बच्चों की लंबी उम्र की दुआ की गई, उसी दिन यह हादसा पूरे परिवार के लिए गहरा सदमा बन गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement