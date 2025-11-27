scorecardresearch
 

जौनपुर में बड़ा हादसा... बारात में शामिल होने जा रही कार 20 फीट गहरी खाई में गिरी, तीन की मौत

यूपी के जौनपुर में बारात में शामिल होने जा रही एक कार अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी. हादसे में कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.

गहरी खाई में जा गिरी कार. (Photo: Screengrab)
यूपी में जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के मुफ्तीगंज बाजार में भीषण हादसा हो गया. बारात में शामिल होने जा रही एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के शिकार लोग वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

जानकारी के अनुसार, कार में सवार लोग सेवईनाला गांव में बारात में शामिल होने जा रहे थे. रात के समय अचानक कार बेकाबू हो गई और खाई में जा गिरी. हादसे के बारे में पता चला तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. इसके बाद एंबुलेंस बुलाकर सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

इस दौरान अस्पताल ले जाते समय तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 45 वर्षीय बबलू सोनकर पुत्र शंकर सोनकर, 35 वर्षीय श्यामलाल सोनकर पुत्र मुरली सोनकर और 45 वर्षीय राजू सोनकर पुत्र विजय सोनकर के रूप में हुई है. सभी वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.

वहीं घटना में घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. उन्हें चिकित्सा निगरानी में रखा गया है. घटना के बारे में मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच जारी है और पुलिस इस पूरे हादसे को लेकर जांच में जुटी है.

