scorecardresearch
 

Feedback

जौनपुर: बाइक सवार बदमाशों ने दो सगे भाइयों को गोलियों से भूना

जौनपुर के रामनगर क्षेत्र में शनिवार रात बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. शाहजहां की मौके पर मौत हो गई जबकि भाई जहांगीर ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया. घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और अपराधियों की तलाश में कई टीमें गठित की हैं.

Advertisement
X
अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली (Photo: Representational )
अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शनिवार देर रात दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस के मुताबिक, मझगवां गांव के निवासी शाहजहां (60) और जहांगीर (48) शनिवार रात अपने घर लौट रहे थे.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. फायरिंग में शाहजहां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जहांगीर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

डबल मर्डर की जांच में जुटी पुलिस

सम्बंधित ख़बरें

महिला ने पति एयर ससुर को चप्पलों से पीटा, Video  
owaisi on bjp for india-pakistan cricket
Owaisi का BJP पर वार: "26 भारतीयों की जान अहम या पैसा?" 
कारतूस लेकर सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पर घुस गया युवक, मच गया हड़ंकप 
सातवीं के छात्र की स्कूल में संदिग्ध मौत. (Photo: Representational )
UP: 7वीं के छात्र की स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 4 पर केस दर्ज 
घायल युवक अस्पताल में कराया भर्ती. (Photo: ITG)
लखनऊ के चिनहट में युवक पर फायरिंग... कमर के आर-पार हो गई गोली 

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और ग्रामीणों से भी पूछताछ हो रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों भाई गांव में खेती-बारी और छोटे व्यवसाय से जुड़े थे. उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. अचानक इस तरह की वारदात से गांववाले सकते में हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को पकड़कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

गांव में पुलिस बल तैनात

इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement