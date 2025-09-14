जौनपुर: बाइक सवार बदमाशों ने दो सगे भाइयों को गोलियों से भूना

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शनिवार देर रात दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस के मुताबिक, मझगवां गांव के निवासी शाहजहां (60) और जहांगीर (48) शनिवार रात अपने घर लौट रहे थे.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. फायरिंग में शाहजहां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जहांगीर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

डबल मर्डर की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और ग्रामीणों से भी पूछताछ हो रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों भाई गांव में खेती-बारी और छोटे व्यवसाय से जुड़े थे. उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. अचानक इस तरह की वारदात से गांववाले सकते में हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को पकड़कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

गांव में पुलिस बल तैनात

इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

