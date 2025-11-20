'SIR में विपक्ष के लोगों के नाम कटवाएं', जौनपुर से बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, सफाई में बोले- AI से एडिट किया

उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में भाजपा विधायक रमेश मिश्रा यह कहते नजर आ रहे हैं कि SIR में विपक्षियों का वोट कटवाया जाए.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूर्व कांग्रेस विधायक नदीम जावेद ने लिखा- ''बदलापुर, जनपद जौनपुर (उ.प्र.) से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा खुलेआम कहते पकड़े गए कि SIR में विपक्ष के वोट कटवाए जाएं. ये सिर्फ शर्मनाक नहीं, लोकतंत्र, संविधान और लोगों के मताधिकार पर सीधा हमला है.''

वहीं, भाजपा विधायक रमेश मिश्रा का कहना है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है. वीडियो को AI के माध्यम से कट पेस्ट किया गया है. विधायक ने कहा कि अभी उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है. वीडियो पूरा देखने के बाद इस मामले में कंप्लेंट करेंगे.

दरअसल, सोशल मीडिया पर भाजपा के विधायक रमेश मिश्रा की एक क्लिप तेजी के साथ वायरल हो रही है. जौनपुर की सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद ने भी इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसे पोस्ट किया है. वायरल वीडियो में भाजपा विधायक यह कहते नजर आ रहे हैं कि जो व्यक्ति मृत हो गए हैं उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तेज गति के साथ लग जाइए.

इस संबंध में जब विधायक रमेश मिश्रा से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों को संदेश दिया था. उनका कहना है की वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है. AI से वीडियो को कट पेस्ट किया गया है. उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने वीडियो नहीं देखा है. वीडियो देखने के बाद वह इस मामले में शिकायत करेंगे. फिलहाल, वायरल वीडियो से जिले की सियासत गरमा गई है.

