75 का संगरू, 35 साल की मनभावती... सुहागरात में अधूरा रह गया वादा

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक बुजुर्ग ने 75 साल की उम्र में 35 वर्ष की महिला से शादी की, लेकिन सुहागरात के बाद ही बुजुर्ग की मौत हो गई. बुजुर्ग की मौत से गांव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. मामला गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव का है.

दरअसल 75 वर्षीय संगरू राम की पहली पत्नी की एक साल पहले मौत हो चुकी थी. संगरू राम के कोई संतान नहीं थी और वे अकेले ही खेती करके जीवन यापन कर रहे थे. जबकि उनके भाई और भतीजे दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं.

ग्रामीणों के समझाने के बावजूद भी की शादी

संगरू की एक 35 वर्षीय महिला से बातचीत शुरू हो गई. जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने की बात दिल्ली में रह रहे भतीजों और गांव वालों से की. इस पर भतीजों और गांव के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की लेकिन वह नहीं माने. सोमवार को उन्होंने जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय मनभावती से कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में शादी रचाई.

मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी से दो बेटियां और एक बेटा है. मनभावती ने बताया कि संगरू ने मुझसे वादा किया था कि तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा. शादी के बाद हम रात में देर तक बातें करते रहे.

सुबह होते-होते ही उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई.

भतीजों ने रुकवा दिया अंतिम संस्कार

इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. संगरू राम के भतीजों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए अंतिम संस्कार रुकवा दिया है. वहीं ग्रामीणों की कहना है कि संगरू की तबीयत सुहागरात के बाद अचानक खराब हो गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत हो गई.

