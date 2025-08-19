scorecardresearch
 

जालौन: पिता ने दो बेटियों को यमुना में फेंका, फिर खुद भी नदी में लगा दी छलांग, पत्नी से लड़ाई के बाद उठाया खौफनाक कदम

जानकारी के मुताबिक, पिता रज्जन बाइक से अपनी तीनों बेटियों को लेकर यमुना पुल पर पहुंचा. फिर बारी-बारी से बेटियों को नदी में फेंकने लगा. ये देखकर बड़ी बेटी डर गई और मौके से भाग खड़ी हुई. इसके बाद रज्जन खुद भी नदी में कूद गया.

जालौन पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन (Photo: ITG)
यूपी के जालौन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी दो मासूम बेटियों को यमुना नदी की तेज धार में फेंक दिया. इसके बाद खुद भी नदी में छलांग लगा दी. पत्नी से विवाद के बाद उसने ये कदम उठाया. फिलहाल, घटना के बाद से तीनों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है.  

दरअसल, सोमवार की सुबह रज्जन निषाद अपनी तीन बेटियों के साथ यमुना नदी पर बने जगम्मनपुर जूहीखा पुल पर पहुंचा. उसने अपनी चार वर्षीय बेटी और दो वर्षीय बेटी छोटी को नदी में फेंक दिया. यह भयानक कदम पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद के कारण उठाया गया. इस खौफनाक मंजर को देख कर सबसे बड़ी बेटी सुनैना वहां से भाग गई. बाद में उसने राहगीरों को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस और प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और तीनों की तलाश शुरू की. 

रज्जन गुजरात में पेंटिंग का काम करता था, लेकिन दो-तीन महीने पहले रामपुरा थाना क्षेत्र के अपने गांव मढ़ेपुरा आया था. इसी दौरान उसका अपनी पत्नी शारदा कुमारी से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी अपनी तीनों बेटियों को पति के पास छोड़कर मायके चली गई. पत्नी के जाने और तीन बेटियों के लालन-पालन से परेशान होकर रज्जन ने यह खौफनाक कदम उठाया. 

बच्ची ने बताई पूरी घटना

जब रज्जन अपनी दो बेटियों को नदी में फेंक रहा था, तब उसकी 6 साल की बेटी सुनैना वहीं मौजूद थी. यह देखकर वह डर गई और रोते हुए पुल की ओर भागी. उसी समय कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने सुनैना को रोते हुए देखा. पूछने पर सुनैना ने पूरी घटना बताई. राहगीरों ने तुरंत जगम्मनपुर पुलिस चौकी और रामपुरा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीमें मौके पर पहुंची. 

जारी है खोज अभियान

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ अंबुज, तहसीलदार गौरव कुमार और थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. गोताखोरों और स्टीमर की मदद से यमुना में डूबे तीनों की खोजबीन शुरू कर दी गई है. महोबा से पीएसी के गोताखोरों को भी बुलाया गया है. हालांकि, अभी तक किसी का भी शव बरामद नहीं हो सका है. 

जानकारी के मुताबिक, रज्जन बाइक से अपनी तीनों बेटियों को लेकर यमुना पुल पर पहुंचा. फिर बारी-बारी से बेटियों को नदी में फेंकने लगा. ये देखकर बड़ी बेटी डर गई और मौके से भाग खड़ी हुई. इसके बाद रज्जन खुद भी नदी में कूद गया. उधर, बड़ी बेटी ने राहगीरों को पूरे मामले की जानकारी दी तो पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया.  

