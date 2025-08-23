मंत्री पुत्र को प्रोटोकॉल दिलाने वाले निजी सचिव पर एक्शन, CM योगी की नाराजगी के बाद पद से हटाया गया

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के प्रोटोकॉल का पत्र जारी करने वाले मंत्री के निजी सचिव आनंद कुमार को हटा दिया गया है. आनंद कुमार ने ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के लिए प्रोटोकॉल जारी किया था. इस पूरे मामले को लेकर देर शाम सीएम के साथ हुई मंत्री की पूर्वनिर्धारित बैठक में मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई थी.

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दफ्तर से मंत्री पुत्र को प्रोटोकॉल देने के मामले में एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव आनंद कुमार की तरफ से यह पत्र डीएम और एसपी जालौन को 14 अगस्त को जारी किया गया था. इस पत्र में मंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को 15 अगस्त के मौके पर प्रोटोकॉल दिए जाने के संबंध में लिखा गया था.

वायरल हुए इस पत्र में मंत्री के बेटे के साथ चलने वाली गाड़ियां और मंत्री पुत्र के निजी स्टाफ का भी नाम नंबर दिया गया था ताकि प्रोटोकॉल की टीम संपर्क कर सके. सोशल मीडिया पर यह पत्र जारी होने के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया. साथ ही लोगों ने भी सवाल उठाया कि आखिर मंत्री पुत्र के लिए कैसे प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया?

हालांकि, इस मामले को लेकर मंत्री के दफ्तर से जब संपर्क किया गया तो नाम न छापने की शर्त पर इस पत्र की पुष्टि की गई. लेकिन अभी भी मंत्री इस मामले पर कोई भी सफाई देने को तैयार नहीं हैं. वहीं, इस पत्र को लेकर बीजेपी नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई थी.

