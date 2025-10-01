scorecardresearch
 

'शेर आया, शेर आया', जेल से छूटकर कानपुर पहुंचे इरफान सोलंकी का ग्रैंड वेलकम, देर रात जमकर हुई आतिशबाजी, पूर्व विधायक ने लिखा- 'स्वागत नहीं करोगे हमारा'

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आते ही उनकी पत्नी नसीम सोलंकी भावुक हो गईं. इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा. देर रात कानपुर स्थित आवास पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ. समर्थकों ने 'जेल के ताले टूट गए, इरफान सोलंकी छूट गए' और 'शेर आया शेर आया' जैसे नारे लगाए, साथ ही जमकर आतिशबाजी और फूलों की बारिश की.

जेल से रिहा होने के बाद पत्नी और समर्थकों संग इरफान सोलंकी (Photo- Screengrab)
जेल से रिहा होने के बाद पत्नी और समर्थकों संग इरफान सोलंकी (Photo- Screengrab)

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी करीब 3 साल बाद जेल से छूट गए हैं. जैसे ही इरफान महाराजगंज जेल से बाहर आए बच्चे उनके गले लग गए. विधायक पत्नी नसीम सोलंकी भी भावुक हो गईं. इस दौरान समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था. देर रात अपने घर कानपुर पहुंचने पर सोलंकी का जोरदार स्वागत हुआ. जमकर आतिशबाजी हुई. फूल बरसाए गए. 'जेल के ताले टूट गए, इरफान सोलंकी छूट गए' और 'शेर आया शेर आया' जैसे नारे लगाए गए.

मीडिया से बात करते हुए इरफान सोलंकी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है. 34 महीने बाद बाहर आए हैं. परिवार के बीच में हैं.  लगभग 1000 से ज्यादा दिन जेल में बिता दिए. मैं और मेरी तनहाइयां यही सब बातें करती थीं, फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है.

इरफान ने कहा कि समर्थकों और चाहने वालों के चलते ही हमारी बेगम विधायक बनी हैं. हमारे लोगों ने जो संघर्ष किया है उसी का फल है. मेरे अल्लाह का सबसे ज्यादा करम रहा कि उसने कभी हमें अकेले नहीं छोड़ा. वह इम्तिहान जरूर लेता है पर हर इम्तिहान में वही पास कराता है. 

बकौल इरफान सोलंकी- मैं बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर विस्तार से मीडिया की हर बात कर जवाब दूंगा. जैसे ही इस केस में बाहर निकले हैं वैसे ही ईडी केस में भी निकलेंगे. कोर्ट पर पूरा भरोसा है. देखें वीडियो- 

इरफान ने कहा कि रात के 3:00 रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोग मौजूद हैं, इसका मतलब है कि जनता मुझसे मोहब्बत करती है. कुछ किया है तभी तो लोग आ रहे हैं. वहीं, सीसामऊ से पत्नी नसीम सोलंकी के विधायक बनने पर कहा- बहुत अच्छा लग रहा है, कानपुर की जनता ने जो किया उसका धन्यवाद, सरकार ने कुछ और चाहा था पर कानपुर की जनता ने वैसा नहीं होने दिया, हिंदू-मुसलमान सबने इसे अपना चुनाव समझकर वोट दिया और जीत दिलाई. जो वोट दे रहा था, वह समझ रहा था मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं. आज उसी का नतीजा है कि हमारे घर से विधायकी नहीं गई. 

पूर्व विधायक ने आगे कहा कि मेरे ऊपर लगे केस बिल्कुल गलत हैं. समय बहुत बलवान होता है. समय को समय दो तो समय बदल जाता है. मेरा समय भी बदल जाएगा. शुरुआत हो चुकी है. उमर अंसारी भी आज छूटे हैं और हम भी आज छूटे हैं. अब दशहरा भी यहीं मनाएंगे और दिवाली भी यहीं मनाएंगे. 

इरफान ने बताया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से बात हुई है. वह इस समय विदेश में हैं. जब वापस आएंगे तो मुलाकात करने जाएंगे. चुनाव में डिंपल भाभी ने रोड शो किया, अखिलेश जी ने जाकर सभाएं की, शिवपाल जी भी आए. पूरी समाजवादी पार्टी साथ थी.  

