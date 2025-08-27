सपा सांसद इकरा हसन को बर्थडे सरप्राइज, अखिलेश ने शगुन में दिए 100 रुपये, प्रिया सरोज ने ऑर्डर किया केक

यूपी के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का मंगलवार (26 अगस्त) को जन्मदिन था. इस मौके पर लखनऊ के होटल ताज में केक काटा गया. केक काटने के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शगुन के तौर पर इकरा को 100 रुपये का नोट भेंट किया. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
दरअसल, बीते दिन 'इंडिया' गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे थे. इस मौके पर ताज होटल में समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा हुआ. इस दौरान जया बच्चन, प्रिया सरोज, जियाउर्रहमान बर्क समेत कई सांसद मौजूद थे.
होटल ताज में बैठक और लंच के बाद जब यह पता चला कि इकरा का जन्मदिन है तो सपा सांसद प्रिया सरोज ने फौरन केक ऑर्डर कर दिया. इसके बाद जब अखिलेश यादव सुदर्शन रेड्डी को सी-ऑफ कर वापस आए तब इकरा हसन का केक काटा गया.
कैराना सांसद के लिए अचानक एक वेटर ने टेबल पर केक लाकर रखना सरप्राइज की तरह था. जैसे ही केक सामने आया, सभी सांसद एक स्वर में इकरा हसन को हैप्पी बर्थडे विश करने लगे. इस सरप्राइज को देखकर इकरा हैरान रह गईं.
इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने खुद आगे बढ़कर इकरा हसन के साथ केक काटा. वहां मौजूद सांसदों ने तालियां बजाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया. इसी बीच, अखिलेश यादव ने 100 रुपये का नोट निकाला और इकरा को जन्मदिन पर गिफ्ट किया.
सपा सांसद आनंद भदौरिया ने 'आज तक' को बताया कि जब भी किसी सांसद या विधायक का जन्मदिन होता है और अगर मौके से वह अखिलेश यादव के सामने उस दिन मौजूद रहता है तो वह उसे शगुन के तौर पर 100 रुपये का नोट देते हैं. यह परंपरा सालों से चली आ रही है.