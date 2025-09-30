यूपी में IPS पति-पत्नी ने मांगी VRS, पुलिस सेवा छोड़ने का लिया फैसला, बताई ये वजह

यूपी में पहली बार आईपीएस पति-पत्नी की जोड़ी ने एक साथ वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) मांगी है. डीआईजी रेलवे लखनऊ सुधा सिंह और उनके आईपीएस पति दिनेश सिंह ने गृह विभाग को अपना आवेदन भेजा है. इस अप्रत्याशित कदम से पुलिस महकमे में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. दोनों 2011 बैच के ऑफिसर हैं.

आपको बता दें कि लखनऊ में तैनात आईपीएस अधिकारी सुधा सिंह और उनके पति दिनेश सिंह ने पुलिस सेवा से वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) मांगी है. उन्होंने गृह विभाग को इसका आवेदन भेज दिया है. दिनेश सिंह पिछले एक साल से मेडिकल लीव पर हैं. दोनों ने अपने आवेदन में व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है.

दिनेश सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चल रहे थे और ड्यूटी जॉइन नहीं कर पा रहे थे. सूत्रों के अनुसार, माना जा रहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पूरी तरह आराम करने के लिए वीआरएस का फैसला लिया है.

दोनो अधिकारियों के वीआरएस आवेदन पर अब शासन स्तर पर विचार किया जाएगा. सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में कार्मिक विभाग, पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग की राय ली जाती है. यह फैसला सरकार के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है.

जानिए क्यों लिया ये फैसला

दरअसल, दिनेश सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. एसपी बिजनौर रहते हुए अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था. वहीं, सुधा सिंह ने बीमार पति की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया है. दोनों अब झांसी में रहेंगे.

कौन हैं सुधा सिंह और दिनेश सिंह?

सुधा सिंह 2006 बैच की आईपीएस अफसर हैं. वर्तमान में वह डीआईजी रेलवे, लखनऊ के पद पर तैनात हैं. वहीं, उनके पति दिनेश सिंह भी आईपीएस रहे हैं और अमेठी, बिजनौर जैसे जिलों के एसपी पद पर काम कर चुके हैं. दोनों ने अपने वीआरएस आवेदन में व्यक्तिगत कारणों और पारिवारिक प्राथमिकताओं का हवाला दिया है.

