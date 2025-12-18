scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

DCP के सामने पिस्टल लोड-अनलोड नहीं कर पाए दारोगा जी! गाजियाबाद के निवाड़ी थाने का वीडियो वायरल

गाजियाबाद के निवाड़ी थाने में डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी के निरीक्षण का वीडियो वायरल हुआ है. जांच के दौरान एक दारोगा पिस्टल को सही तरीके से कॉक नहीं कर पाए. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की ट्रेनिंग और कार्यप्रणाली पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

Advertisement
X
गाजियाबाद के निवाड़ी पुलिस थाने का वीडियो वायरल (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद के निवाड़ी पुलिस थाने का वीडियो वायरल (Photo: Screengrab)

यूपी के गाजियाबाद में उस समय हलचल मच गई जब डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी द्वारा किए गए थाना निवाड़ी के निरीक्षण से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान हथियारों की जांच कराई जा रही थी, इसी बीच एक दारोगा पिस्टल को सही तरीके से लोड-अनलोड (कॉक) नहीं कर पाए.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हथियार जांच के दौरान दारोगा पिस्टल को समय पर खोलने और संभालने में असहज नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और ट्रेनिंग पर सवाल उठने लगे हैं.

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे प्रशिक्षण में कमी बता रहे हैं तो कुछ हथियारों की हालत पर सवाल उठा रहे हैं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में यहां तक लिखा गया कि “नए सिंघम शस्त्र विद्या में फेल हो गए” और ट्रेनिंग पर हो रहे खर्च पर भी सवाल उठाए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या कर लाश सूटकेस में छिपा दी (Photo: ITG)
फ्लैट नं. 506, रेंट और सूटकेस में लाश... मकान मालकिन को किराए की जगह दे दी मौत 
couple killed landlady
कपल ने घोंट दिया किराया मांगने आई मकान मालकिन का गला, भर दिया सूटकेस में 
Warning about fake skin disease and skincare cream factory
दिल्ली पुलिस ने किया नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़  
How the fake medicine factory was busted
दिल्ली पुलिस ने कैसे किया नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा? जानें  
Delhi police bust fake medicine factory in Loni Ghaziabad
3 रुपए में दवा तैयार, बाजार में 150 में बिकरी... नकली फैक्ट्री पर Live छापा 

गौरतलब है कि वर्तमान समय में लगातार पुलिस-बदमाश मुठभेड़ों की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में यदि हथियार संचालन में देरी या कमी रहती है तो यह पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. सोशल मीडिया पर लोग इसी आशंका को जताते हुए नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं.

Advertisement

फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस विभाग या वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग के भीतर हलचल तेज मानी जा रही है और संभावना है कि मामले की आंतरिक जांच कराई जा सकती है. अब सवाल यह है कि हथियारों में तकनीकी खामी थी या फिर ट्रेनिंग में कमी इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement