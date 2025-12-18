DCP के सामने पिस्टल लोड-अनलोड नहीं कर पाए दारोगा जी! गाजियाबाद के निवाड़ी थाने का वीडियो वायरल

यूपी के गाजियाबाद में उस समय हलचल मच गई जब डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी द्वारा किए गए थाना निवाड़ी के निरीक्षण से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान हथियारों की जांच कराई जा रही थी, इसी बीच एक दारोगा पिस्टल को सही तरीके से लोड-अनलोड (कॉक) नहीं कर पाए.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हथियार जांच के दौरान दारोगा पिस्टल को समय पर खोलने और संभालने में असहज नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और ट्रेनिंग पर सवाल उठने लगे हैं.

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे प्रशिक्षण में कमी बता रहे हैं तो कुछ हथियारों की हालत पर सवाल उठा रहे हैं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में यहां तक लिखा गया कि “नए सिंघम शस्त्र विद्या में फेल हो गए” और ट्रेनिंग पर हो रहे खर्च पर भी सवाल उठाए गए हैं.

गौरतलब है कि वर्तमान समय में लगातार पुलिस-बदमाश मुठभेड़ों की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में यदि हथियार संचालन में देरी या कमी रहती है तो यह पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. सोशल मीडिया पर लोग इसी आशंका को जताते हुए नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं.

फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस विभाग या वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग के भीतर हलचल तेज मानी जा रही है और संभावना है कि मामले की आंतरिक जांच कराई जा सकती है. अब सवाल यह है कि हथियारों में तकनीकी खामी थी या फिर ट्रेनिंग में कमी इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा.

