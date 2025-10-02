IIT Kanpur में 2 साल में 7वीं आत्महत्या, 3 दिन तक हॉस्टल के कमरे में लटका रहा छात्र का शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा

कानपुर आईआईटी में एक बार फिर आत्महत्या की घटना सामने आई है. सिर्फ दो साल में यह सातवीं घटना है. इस बार भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. छात्र का शव तीन दिनों तक उसके कमरे में लटका रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी.

दरअसल, आईआईटी कानपुर में धीरज सैनी नाम के छात्र ने आत्महत्या कर ली. वह बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था. यह घटना बुधवार, 2 अक्टूबर, 2025 को सामने आई. यह आत्महत्या हॉस्टल नंबर 1 में हुई. बदबू आने के बाद इस घटना का पता चला.

धीरज ने संभवतः 3 दिन पहले आत्महत्या की थी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है. इस घटना ने सभी को सोच ने पर मजबूर कर दिया है.

बदबू से हुआ खुलासा

धीरज सैनी हरियाणा के रहने वाले थे और केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे. वह हॉस्टल में अकेले रहते थे. बुधवार को जब उनके कमरे से बदबू आने लगी और कमरे से बदबूदार पानी बाहर निकलने लगा, तब आसपास के छात्रों को शक हुआ. उन्होंने तुरंत आईआईटी प्रशासन और पुलिस को सूचना दी. कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला.

सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर आईआईटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आईआईटी प्रशासन दावा करता है कि वह हर छात्र की काउंसलिंग करता है और उन पर नजर रखता है. इसके बावजूद, पिछले दो सालों में छात्रों की आत्महत्या की यह सातवीं घटना है.

एसीपी रजनीश कुमार के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा. हैरानी की बात यह है कि पिछली घटनाओं की तरह इस बार भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल, पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है. मृतक के परिजन कानपुर पहुंचे हुए हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

