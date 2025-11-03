scorecardresearch
 

बिजनौर: IIT ग्रेजुएट युवती ने गंगा में लगाई छलांग, IAS की तैयारी के प्रेशर से थी परेशान

बिजनौर में आईआईटी कानपुर से पढ़ी और यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती ने कथित तौर पर रिजल्ट न आने की टेंशन में गंगा बैराज से कूद गई. युवती सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने निकली थी और बैराज पहुंचकर कूद गई. SDRF, पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं. परिवार सदमे में है और कारण समझ नहीं पा रहा है.

गंगा बैराज में कूदकर युवती ने की खुदकुशी (File Photo: ITG)
गंगा बैराज में कूदकर युवती ने की खुदकुशी (File Photo: ITG)

बिजनौर में आईआईटी कानपुर की स्नातक और यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती ने गंगा बैराज से कूद गई. युवती का नाम ललिता रानी है. वह चांदपुर के गांव खानपुर माजरा की रहने वाली थी और बिजनौर के चक्कर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास परिवार के साथ रहती थी.

रविवार सुबह वह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी. उसके साथ पड़ोस की 12 साल की एक बच्ची भी थी. लेकिन स्टेशन जाने की बजाय ललिता बस में बैठकर गंगा बैराज पहुंच गई. वहां बैराज के गेट नंबर 24 के पास उसने रेलिंग पर चढ़कर गंगा में छलांग लगा दी. बच्ची के शोर मचाने पर रास्ते से गुजर रहे लोग पहुंचे, लेकिन तब तक ललिता पानी में जा चुकी थी.

युवती ने गंगा बैराज में लगाई छलांग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और गोताखोर मौके पर पहुंच गए. गंगा में पानी की गहराई करीब 20 फीट होने के कारण तलाश अभियान जारी है. सिंचाई विभाग ने गेट नंबर 24 बंद कर दिया ताकि पानी का बहाव तेज न रहे और तलाश में मदद मिल सके.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं. भाई रोहित ने बताया कि ललिता यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और हाल ही में आए रिजल्ट में उसका चयन नहीं हुआ था. इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया होगा. फिलहाल SDRF और पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
